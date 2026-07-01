Vehiculele comerciale uşoare folosesc obligatoriu tahografe inteligente de la 1 iulie

Vehiculele comerciale uşoare cu masa între 2,5 şi 3,5 tone utilizate în transportul internaţional de mărfuri intră sub incidenţa obligaţiilor privind utilizarea tahografului inteligent de generaţia a doua, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Modificarea legislativă reprezintă o extindere a prevederilor Pachetului Mobilitate al Uniunii Europene, transmite sursa citată.

Operatorii economici au de acum obligaţia să respecte timpii de conducere şi odihnă, să descarce periodic datele şi să le arhiveze în siguranţă, informează aceeaşi sursă.

„Intrarea în vigoare a noilor reguli va aduce schimbări importante pentru multe companii care până acum nu au avut obligaţii privind utilizarea tahografului”, afirmă Tibor Sajgo, directorul general al SVT Electronics, conform datelor transmise. Grupul AROBS furnizează soluţii digitale pentru monitorizarea flotei şi gestionarea informaţiilor prin divizia TrackGPS, notează sursa menţionată.

Noile reguli vizează atât firmele de transport şi logistică, cât şi societăţile din domenii precum producţie, distribuţie, construcţii sau servicii care folosesc autoutilitare în activităţi transfrontaliere, informează aceeaşi sursă.

„Implementarea unor soluţii digitale pentru gestionarea datelor tahograf poate aduce şi beneficii operaţionale importante”, declară Ovidiu Bojan, director executiv în cadrul grupului, potrivit precizărilor remise.

Extinderea normelor europene are loc în contextul în care transportul rutier reprezintă principalul mod de transport al mărfurilor în Uniune, unde România înregistrează aproximativ 67 miliarde tone-kilometru, informează datele oficiale.

„Investiţiile făcute pentru respectarea unor obligaţii de reglementare generează şi beneficii operaţionale pe termen lung”, adaugă Voicu Oprean, directorul executiv al grupului, conform sursei citate.