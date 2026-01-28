Venezuela sub presiunea SUA: Machado, luată în calcul pentru conducere

Oficialii americani ridică semne de întrebare cu privire la cooperarea liderului interimar venezuelean, Delcy Rodríguez, după capturarea fostului preşedinte Nicolas Maduro la începutul lunii ianuarie, potrivit News.ro.

Potrivit discursului pe care senatorul Marco Rubio îl va susţine miercuri în faţa comisiei pentru politică externă a Senatului, Statele Unite sunt pregătite să recurgă la „forţă” dacă alte metode de cooperare cu Venezuela eşuează, subliniază News.ro. Rubio subliniază că interesele personale ale lui Rodríguez ar trebui să fie aliniate obiectivelor Washingtonului, în timp ce aceasta se află încă sub sancţiuni americane, aminteşte sursa citată.

Rapoartele serviciilor secrete americane ridică îndoieli privind loialitatea lui Rodríguez şi dacă aceasta respectă planurile SUA de rupere a legăturilor cu aliaţi precum Iran, China şi Rusia. CIA a evaluat anterior că oficialii loiali lui Maduro, inclusiv Rodríguez, ar putea fi cei mai potriviţi pentru a guverna temporar ţara, însă criticii pun sub semnul întrebării această strategie, adaugă News.ro.

Între timp, administraţia americană analizează lidera opoziţiei, Maria Corina Machado, ca posibilă opţiune pe termen lung pentru conducerea Venezuelei, notează sursa citată. După discursul lui Rubio, acesta urmează să se întâlnească cu Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, pentru discuţii în spatele uşilor închise, subliniază News.ro. Surse apropiate administraţiei americane afirmă că Machado nu are în prezent legături puternice cu sectorul de securitate sau cel energetic, dar rămâne populară în rândul populaţiei şi ar putea avea un rol consultativ sau de conducere pe termen lung, potrivit Nwes.ro.

Între timp, Delcy Rodríguez a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite, a eliberat deţinuţi politici şi a încercat să negocieze cu opoziţia, însă a avertizat recent că este „săturată de intervenţia SUA”, mai adaugă sursa citată.