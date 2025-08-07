Veniturile Grupului PPC au urcat cu 15% în primul semestru

Veniturile Grupului PPC au urcat în primul semestru al anului la 4,64 miliarde euro, de la 4,02 miliarde euro în aceeaşi perioadă a anului trecut, conform news.ro. Investiţiile realizate în primele şase luni s-au ridicat la 1,3 miliarde euro, din care 90% au fost direcţionate către surse regenerabile de energie (RES), capacităţi flexibile de producţie şi distribuţie.

”PPC a înregistrat o performanţă solidă în prima jumătate a anului 2025, cu rezultate în trimestrul 2 care le-au depăşit pe cele din trimestrul 1, aşa cum era de aşteptat, datorită îmbunătăţirii condiţiilor de vânt care au contribuit la creşterea producţiei din parcurile eoliene, precum şi a performanţei generale mai bune a afacerii integrate. Ca urmare, EBITDA ajustat a ajuns la 1 miliard de euro în semestrul 1 din 2025, marcând o creştere de 7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Investiţiile totale au fost de 1,3 miliarde euro, din care 90% au fost alocate proiectelor din domeniul surselor regenerabile de energie (RES), producţiei flexibile şi proiectelor de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu obiectivele strategice ale PPC pentru dezvoltarea unui portofoliu curat şi flexibil de producţie a energiei, modernizare şi digitalizare a reţelelor de distribuţie”, anunţă grupul, potrivit sursei.

Capacitatea instalată în surse regenerabile a ajuns la 6,3 GW în primul semestru al anului, după finalizarea construcţiei a încă 83 MW în parcul solar de la Ptolemaida, cu restul de 100 MW vizat pentru finalizare până la finele anului 2025. Acesta este cel mai mare parc solar din Grecia, dezvoltat pe amplasamentul unei foste mine de cărbune şi, odată finalizat la sfârşitul anului 2025, va avea o capacitate totală de 550 MW. În paralel, PPC continuă să îşi dezvolte portofoliul de energie verde, cu proiecte de 871 MW în fază de construcţie în T2 2025, şi o capacitate totală de 3,7 GW a proiectelor aflate în construcţie, pregătite pentru construcţie sau în etapa de licitaţie, transmite sursa citată.

Producţia de energie pe bază de cărbune a scăzut în prima jumătate a lui 2025 cu 6% faţă de S1 2024 şi a fost de 1,4 TWh. Producţia de energie din surse regenerabile a crescut cu 1,5% faţă de S1 2024, în ciuda scăderii cu 347 GWh (-19%) a producţiei hidro, datorată debitului mic de apă intrat în rezervoare. Această schimbare în producţia de energie verde a fost impulsionată în principal de producţia parcurilor eoliene şi solare, care a crescut cu 40%, respectiv, 17%, comparativ cu S1 2024, reflectând atât adăugarea de noi capacităţi, cât şi îmbunătăţirea condiţiilor de vânt în T2 2025.

Ca rezultat, producţia de energie din surse regenerabile a ajuns la 3,1 TWh, ceea ce reprezintă 32% din producţia totală de energie electrică a PPC.

În acelaşi timp, producţia din gaz natural a crescut cu 18% comparativ cu prima parte a anului 2024, în principal pentru a compensa scăderea producţiei hidro în prima jumătate a lui 2025, precum şi creşterea balanţei export-import din Grecia (creşterea exporturilor combinată cu scăderea importurilor) în aceeaşi perioadă.

EBITDA ajustat a crescut la 1 miliard de euro, de la 900 milioane euro, iar profitul net ajustat după scăderea sumelor ce revin participaţiilor minoritare a fost de 200 milioane euro faţă de 180 milioane euro.

”Rezultatele din primul semestru întăresc perspectivele pentru întregul an. PPC îşi reconfirmă estimările pentru 2025 EBITDA ajustat de 2 miliarde euro, profit net ajustat după plata intereselor minoritare de peste 0,4 miliarde euro şi o distribuţie a dividendelor de 0,60 euro/acţiune (+50% faţă de anul fiscal 2024, +140% faţă de 2023)”, mai arată grupul.

Pe 25 iunie 2025, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat distribuirea unui dividend brut de 0,40 euro/acţiune, plătit pe 25 iulie 2025.

”Am obţinut un set solid de rezultate în prima jumătate a anului 2025, susţinute de performanţa puternică din al doilea trimestru, care reflectă implementarea consecventă a priorităţilor noastre strategice. Investiţiile au ajuns la 1,3 miliarde euro, cu focus clar pe întărirea reţelelor noastre de distribuţie şi accelerarea extinderii proiectelor în domeniul surselor regenerabile - ambii fiind piloni centrali ai strategiei noastre de creştere. În ultimii trei ani, PPC a realizat investiţii semnificative în valoare de 6 miliarde euro, care au contribuit atât la creşterea profitabilităţii grupului, cât şi la capacitatea sa de a-şi sprijini clienţii prin tarife competitive. Situaţia noastră financiară rămâne solidă, oferindu-ne flexibilitatea necesară pentru a susţine planul nostru ambiţios de investiţii. Sursele regenerabile reprezintă acum 50% din capacitatea noastră totală instalată şi ne extindem activ acest portofoliu. Doar în al doilea trimestru, aproximativ 0,9 GW de capacitate suplimentară a avansat în faza de construcţie, în timp ce portofoliul nostru de proiecte continuă să se maturizeze într-un ritm constant. De asemenea, înregistrăm progrese concrete în ceea ce priveşte obiectivele noastre de decarbonizare şi suntem în continuare pe drumul cel bun pentru a elimina lignitul din mixul nostru energetic până în 2026. În concluzie, performanţa noastră solidă din prima jumătate a anului ne întăreşte încrederea că putem livra atât o creştere sustenabilă, cât şi randamente atractive pentru acţionarii noştri. Pe baza acestor rezultate, ne reafirmăm estimările pentru întregul an 2025: un EBITDA ajustat de 2 miliarde euro şi un profit net ajustat de peste 0,4 miliarde euro - obiective care rămân perfect realizabile luând în considerare performanţa de până acum”, spune Georgios Stassis, preşedinte şi CEO al Public Power Corporation SA.

Retail

Nu a existat nicio schimbare semnificativă în cererea de energie electrică în S1 2025 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, atât în Grecia (-0,2%), cât şi în România (+0,1%).

Cota medie de piaţă a PPC în Grecia a rămas la 50%, fără nicio schimbare faţă de anul trecut. În Sistemul Interconectat, cota medie de piaţă a fost de 50% în iunie 2025 (faţă de 53% în iunie 2024). Cota medie de piaţă pe tip de tensiune a fost de 16% Înaltă Tensiune (faţă de 18%), 35% Medie Tensiune (faţă de 40%) şi 62% Joasă Tensiune (faţă de 63%). În România, cota medie de piaţă a PPC în vânzările de energie electrică a fost de 16%,faţă de 15% în perioada corespunzătoare din 2024.

Producţie

În producţia de energie electrică, cota medie de piaţă a PPC în Grecia a scăzut uşor la 32% în S1 2025, de la 33% în S1 2024, în principal din cauza reducerii producţiei hidro, pe bază de cărbune şi păcură, care a fost aproape în totalitate compensată de creşterea producţiei din centrale pe gaz natural. În România, cota medie de piaţă a PPC din producţia din surse regenerabile (eolian/solar) a crescut la 23%, de la 14% în S1 2024, în principal datorită creşterii producţiei eoliene ca urmare a adăugării unei capacităţi de 0,7 GW la sfârşitul anului 2024.

În ciuda creşterii portofoliului de energie solară şi eoliană, intensitatea emisiilor de CO₂ din Scopul 1 a înregistrat o uşoară creştere comparativ cu anul trecut (0,49 tone per MWh generat faţă de 0,47 tone per MWh generat în prima jumătate a anului 2024), în principal din cauza ponderii mai mari a unităţilor pe gaz natural în mixul energetic, combinată cu reducerea producţiei hidro.

Distribuţie

Investiţiile au rămas semnificative în prima jumătate a anului 2025, înregistrând o creştere de 25% (0,58 miliarde euro în prima jumătate a anului 2025) faţă de anul anterior, continuând tendinţa ascendentă din ultimii ani. Această creştere este deosebit de pronunţată în Grecia, unde nevoile de digitalizare a reţelei de distribuţie rămân ridicate, aşa cum se reflectă în penetrarea mai scăzută a contoarelor inteligente comparativ cu România. Cu toate acestea, procesul continuu de instalare a contoarelor inteligente îmbunătăţeşte constant situaţia şi se aşteaptă să accelereze şi mai mult această tranziţie. În acest context, penetrarea contoarelor inteligente a crescut în Grecia la 16% (de la 11%) şi în România la 58% (de la 51%).

La nivel operaţional, performanţa continuă să se îmbunătăţească. Indicele SAIDI a scăzut în Grecia la 58 minute (de la 59 minute), iar în România la 36 minute (de la 37 minute). Indicele SAIFI a scăzut, de asemenea, în ambele ţări (0,72 de la 0,78 în Grecia şi 0,96 de la 1,15 în România), reflectând eforturile continue de a îmbunătăţi fiabilitatea reţelelor.

Telecomunicaţii

Implementarea dinamică a reţelei avansate Fiber to the Home (FTTH) a PPC în Grecia continuă într-un ritm accelerat, atingând deja aproximativ 1,3 milioane de gospodării/clienţi business până la sfârşitul lunii iunie 2025, cu o creştere de 235% de la an la an şi o creştere de 94% comparativ cu sfârşitul anului 2024. Ţinta pentru reţeaua FTTH este de a ajunge la 1,5 milioane de gospodării/clienţi business până la sfârşitul anului 2025.

În plus, în iunie 2025, Grupul PPC a intrat pe piaţa de retail a telecomunicaţiilor prin lansarea unui nou serviciu de internet exclusiv, furnizat prin reţeaua menţionată anterior, fiind reţeaua de fibră optică cu cea mai rapidă creştere din Grecia. Acest serviciu cu viteze ridicate este disponibil pentru 600.000 de gospodării şi afaceri, cu planuri de extindere în noi regiuni ale ţării.

E-mobilitate

În domeniul mobilităţii electrice, PPC rămâne lider pe piaţa din Grecia, deţinând cel mai mare număr de puncte publice de încărcare din ţară. În acelaşi timp, PPC îşi consolidează prezenţa în domeniul e-mobilităţii şi în România. Numărul total de staţii de încărcare pentru maşini electrice din ambele ţări a ajuns la 3.509 la sfârşitul S1 2025, înregistrând o creştere de 30% comparativ cu S1 2024.

PPC este cea mai importantă companie de utilităţi electrice din Europa de Sud-Est, cu activităţi în domeniul producerii, distribuţiei, operării reţelei şi vânzării de produse şi servicii energetice avansate în Grecia, România şi Macedonia de Nord.

PPC are o capacitate totală instalată de 12,5 GW, constând din instalaţii termale, hidro şi SRE cu o producţie anuală totală de aproximativ 21 TWh, în timp ce în reţele, baza totală de active reglementate se ridică la aproximativ 4,9 miliarde de euro la sfârşitul lui 2024.

Grupul PPC este principalul furnizor de energie electrică din Grecia şi România, deservind 8,7 milioane de clienţi în total, oferindu-le aproximativ 33 TWh de energie şi o gamă largă de produse şi servicii energetice.

PPC a fost fondată în 1950 şi este listată la Bursa din Atena din 2001.