Venus Williams, eliminată de Karolina Muchova în primul tur la US Open

Revenită la sfârşitul lunii iulie pe circuitul WTA la vârsta de 45 de ani, sportiva americană Venus Williams a fost eliminată, luni, în primul tur al US Open, fiind învinsă în trei seturi de Karolina Muchova, numărul 13 mondial.

Semifinalistă în ultimele două ediţii ale turneului de Grand Slam de la New York, cehoaica s-a impus cu 6-3, 2-6, 6-1 în faţa câştigătoarei a şapte turnee de Grand Slam.

„M-aţi stresat (...) eram puţin pierdută în setul al doilea”, a transmis câştigătoarea publicului de pe Central în interviul de după meci.

Deşi Venus Williams nu a reuşit să repete performanţa de la turneul de la Washington, unde a câştigat la sfârşitul lunii iulie primul său meci oficial după 16 luni de absenţă din circuit, ea a opus o rezistenţă frumoasă adversarei sale, care o dominase deja în primul tur al US Open în 2020.