Veto-ul preşedintelui Poloniei ameninţă accesul Ucrainei la Starlink

Accesul Ucrainei la serviciul de internet prin satelit Starlink ar putea fi redus după ce preşedintele polonez Karol Nawrocki a respins un proiect de lege privind sprijinul pentru refugiaţi, a declarat vicepremierul Krzysztof Gawkowski, ministru al afacerilor digitale, potrivit Reuters, care afirmă cele ce urmează.

Polonia finanţează utilizarea Starlink de către Ucraina, conexiune considerată vitală pentru armata ucraineană în timpul războiului. „Acesta este sfârşitul internetului Starlink, pe care Polonia îl furnizează Ucrainei în timp ce aceasta este în război”, a scris Gawkowski pe X, precizând că legislaţia respinsă de preşedinte oferea baza legală pentru finanţare.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Digitalizării a confirmat că, începând cu 1 octombrie, fără o nouă lege nu va mai exista cadrul legal pentru plata serviciului. De partea sa, echipa lui Nawrocki a transmis că finanţarea ar putea fi reluată dacă parlamentul adoptă un proiect propus de preşedinte până la sfârşitul lunii septembrie.

Preşedintele polonez, inspirat de linia politică a lui Donald Trump, a anunţat că doreşte limitarea accesului refugiaţilor ucraineni la alocaţii şi asistenţă medicală, explicând: „Cred că alocaţiile ar trebui acordate numai acelor ucraineni care fac eforturi să lucreze în Polonia, la fel şi în cazul asistenţei medicale”.

Ministerul ucrainean al Afacerilor Digitale a confirmat pentru televiziunea publică Suspilne că Kievul discută cu Varşovia impactul acestei decizii, în timp ce o sursă diplomatică a declarat că Ucraina „analizează” consecinţele pentru cetăţenii săi din Polonia, conform sursei citate.

Pe lângă disputa legată de refugiaţi şi Starlink, Nawrocki a propus şi înăsprirea Codului penal pentru a interzice promovarea simbolurilor asociate liderului naţionalist ucrainean Stepan Bandera, un gest care riscă să provoace noi tensiuni între Varşovia şi Kiev.