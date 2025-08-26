VGP raportează profit semestrial în creştere cu 35% şi extinde portofoliul logistic şi de energie regenerabilă

VGP, dezvoltator european de spaţii logistice şi semi-industriale, a raportat pentru primul semestru din 2025 un profit înainte de impozitare de 208,6 milioane euro, în urcare cu 35% faţă de S1 2024, potrivit unui comunicat VGS emis redacţiei. Evoluţia a fost susţinută de veniturile nete din chirii şi energie regenerabilă, de 40,9 milioane euro (+24,3%), câştiguri din taxe de management (16,1 milioane euro) şi reevaluarea portofoliului (+42,8%).

Compania a semnat contracte de închiriere noi şi reînnoite în valoare de 56,1 milioane euro (822.000 mp), ceea ce ridică venitul anualizat angajat la 441,3 milioane euro (+14,7% organic YoY). În prezent, sunt în construcţie 846.000 mp în cadrul a 36 de proiecte, cu o rată de pre-închiriere de 76%, iar în prima jumătate a anului au fost livrate 11 proiecte însumând 264.000 mp, în proporţie de 96,3% închiriate.

Portofoliul de terenuri al companiei a crescut cu 633.000 mp, incluzând prima investiţie în Marea Britanie şi extinderi în România, Croaţia, Germania, Spania şi Italia. Proprietăţile de investiţii au ajuns la 5,4 miliarde euro (+8,3%), iar veniturile brute din energie regenerabilă au urcat cu 71,5%, la 6,5 milioane euro, odată cu extinderea capacităţii instalate la 177 MW.

VGP deţine în România un portofoliu de peste 1 milion mp de suprafaţă închiriabilă, distribuită în şase parcuri moderne, între care VGP Park Bucharest Nord, Arad, Timişoara, Braşov şi Sibiu.