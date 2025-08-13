Via Transilvanica, tot mai aproape de atestare oficială

English Version

Vicepremierul Tanczos Barna a anunţat că traseul Via Transilvanica, considerat de mulţi „cel mai frumos proiect de ţară”, este pe cale să primească atestarea oficială ca traseu pietonal de interes naţional. Iniţiativa aparţine Asociaţiei Tăşuleasa Social, condusă de Alin Uşeriu, care a pus bazele acestui drum spectaculos de peste 1.400 de kilometri.

• Drumul care uneşte România

Via Transilvanica traversează cele mai frumoase zone ale ţării, de la Putna până la Drobeta-Turnu Severin, punând în valoare peisajele naturale, patrimoniul cultural şi diversitatea comunităţilor locale. Traseul promovează un turism sustenabil, fiind deja recunoscut internaţional pentru frumuseţea şi diversitatea sa.

• Cadrul legal pentru protecţie şi dezvoltare

Recent, Guvernul a finalizat cadrul legislativ necesar pentru atestarea, amenajarea şi administrarea traseelor pedestre de interes naţional. Această reglementare deschide calea pentru ca Via Transilvanica să fie protejată oficial şi susţinută pe termen lung.

„L-am asigurat pe Alin Uşeriu că îi vom acorda tot sprijinul instituţional pentru a proteja şi dezvolta drumul care leagă comunităţi şi pune în valoare bogăţia naturală şi culturală a ţării”, a subliniat Tanczos Barna.

• Extinderea traseului - obiectiv pe 20 de ani

Asociaţia Tăşuleasa Social îşi propune ca, în următoarele două decenii, să extindă traseul în toate zonele istorice ale României. Lucrările au început deja, în 1 aprilie, cu un nou tronson - „Terra Borza Teutonica” - care conectează 14 localităţi din judeţul Braşov.

• O atracţie cu potenţial global

Prin atestarea oficială, Via Transilvanica ar putea beneficia de finanţări, infrastructură modernă şi o mai bună promovare internaţională, atrăgând turişti din întreaga lume. Proiectul nu este doar o iniţiativă turistică, ci şi una culturală şi economică, cu efecte directe asupra dezvoltării comunităţilor locale.