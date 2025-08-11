Victor Negrescu: "PSD nu ameninţă. Am acceptat un premier din afara partidului”

Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat luni, înaintea reuniunii Biroului Permanent al PSD, că partidul nu ameninţă, ci doreşte să fie tratat cu respect de partenerii din coaliţia de guvernare.

„PSD nu ameninţă. Am acceptat un premier din afara partidului (...) Nu vrem să pornim de pe poziţii radicale”, a spus social-democratul, subliniind nevoia de „revenire la calm”, dar şi de proiecte concrete, asumate şi susţinute de români.

Până în prezent, nu a fost stabilită o dată pentru Congresul PSD care va decide viitorul lider al partidului, condus interimar de Sorin Grindeanu.

Biroul Permanent al PSD s-a reunit luni pentru a discuta tensiunile din coaliţie, generate de opoziţia USR faţă de organizarea funeraliilor de stat pentru fostul preşedinte Ion Iliescu. Sorin Grindeanu a anunţat pe Facebook această întâlnire, precizând că scopul este evaluarea situaţiei create în interiorul coaliţiei ca urmare a poziţiilor exprimate faţă de ceremonia oficială dedicată fostului şef de stat.

PSD consideră că, indiferent de diferenţele ideologice sau interpretările istorice, respectul faţă de instituţiile statului, normele constituţionale şi memoria istorică trebuie să primeze în viaţa politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege la decesul unui fost preşedinte este o obligaţie instituţională, nu o opţiune.

Reuniunea Biroului Permanent a avut ca scop evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcţionării coaliţiei şi stabilirea unei poziţii clare privind continuarea colaborării guvernamentale în condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică.

După anunţul USR că nu va participa la funeraliile lui Ion Iliescu, PSD a refuzat să participe la şedinţa coaliţiei programată pentru săptămâna aceasta. Conform G4Media, motivul real ar fi refuzul baronilor PSD de a ceda şase posturi de prefecţi şi subprefecţi, împărţirea a 60 de agenţii guvernamentale şi stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Bucureşti.

Potrivit protocolului coaliţiei, USR ar fi trebuit să primească 20% din aceste posturi. În ziua şedinţei (miercuri, 6 august), trebuia clarificată repartizarea posturilor de prefecţi şi subprefecţi: din cele 40 de judeţe, USR ar fi trebuit să obţină opt astfel de funcţii, dintre care şase cedate de PSD şi două de PNL.

Baronii PSD s-au opus ferm, refuzând să accepte reprezentanţi USR în judeţele pe care le controlează. Nici PNL nu a fost încântat de această împărţire, dar în cele din urmă ar fi găsit soluţii pentru a mulţumi USR, mai ales că formaţiunea condusă de Dominic Fritz şi-a arătat disponibilitatea pentru eventuale schimburi de funcţii.