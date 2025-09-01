Victorie pentru Răzvan Lucescu în Grecia: PAOK Salonic - Atromitos, scor 1-0

Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de antrenorul român Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Atromitos, în a doua etapă din campionatul Greciei, Super League, potrivit news.ro.

Oaspeţii au rămas în zece jucători în al patrulea minut al prelungirilor primei reprize, după ce Makana Baku a primit al doilea galben. Gazdele au profitat, marcând în minutul 73, prin Dimitios Pelkas, unicul gol al meciului.

Învingătoare cu 1-0, PAOK a bifat a doua victorie în primele două etape şi este pe locul al treilea, cu şase puncte.