Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Viktor Orban: ”Lumea este mai sigură după summitul Trump-Putin”

S.B.
Internaţional / 16 august, 13:14

Viktor Orban: ”Lumea este mai sigură după summitul Trump-Putin”

Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, a reacţionat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, potrivit Agerpres.

''Timp de ani de zile am privit cum cele mai mari două puteri nucleare elimină cadrul lor de cooperare şi îşi trimit mesaje reciproce. Acum asta a trecut. Lumea este un loc mai sigur astăzi decât a fost ieri'', a scris Orban pe Facebook.

În schimb, liderul minorităţii democrate din Senatul Statelor Unite, Chuck Schumer, a criticat dur întâlnirea Trump-Putin din Alaska.

''Astăzi, Donald Trump a întins covorul roşi pentru criminalul autoritar Vladimir Putin. În loc să stea alături de Ucraina şi aliaţii noştri, Trump s-a afişat alături de un autocrat care a terorizat poporul ucrainean şi lumea ani la rând'', a subliniat Schumer într-o declaraţie.

''Teama noastră este că aceasta nu a fost diplomaţie, ci doar teatru'', a încheiat el.

Parlamentarul rus Andrei Klişas, din partidul Rusia Unită, a spus că ''întâlnirea din Alaska a confirmat dorinţa Rusiei pentru pace pe termen lung şi corectă''.

''Pe agendă este o nouă arhitectură pentru securitatea europeană şi internaţională şi toată lumea trebuie să accepte acest lucru'', a spus Klişas.

Întâlnirea din Alaska între preşedinţii SUA şi Rusiei nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

În declaraţia de presă de la finalul discuţiilor, preşedintele american a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii.

De partea sa, liderul de la Kremlin a menţionat acorduri despre care a susţinut că ar putea constitui un punct de pornire pentru soluţionarea conflictului militar din Ucraina.

Opinia Cititorului ( 12 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  ce prafuri consuma asta?
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 13:28)

    bai bozgore ,l-a chemat pe belit sa-i arate cate suturi in fund a primit si cate mai urmeaza.

    1,Siria 

    2.Iran 

    3. Gaza - l-a invitat daca mai traieste pana atunci, ( parea ca il bate vantul ) in noua statiunea turistica de pe coasta Mediteranei 

    4.pacea dintre Arzeibajan si Armenia =blocarea culoarului terestru dintre iran si rusia 

    ce urmeaza alte multe suturi in fund, pana la victoria finala adica destramarea imperiului raului,un sut in fund un pas inainte

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 15:09)

      Orban se luptă să-i ia locul lui Lukashenko, ca sluga preferată a lui Putin.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 15:17)

      Orban mare om politic iubitor de tara multi au de invatat de la el unii chiar au inceput,

      Orban, ai respectul nostru 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 15:22)

      daaaa, pai se aude ca sotia țarului ("țarina") avea chiar 3 caini si un preot de mare incredere, deci gata, Rusia a pierdut

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 15:26)

      slugile respecta alte slugi

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.5.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 17:06)

      Ai prins-o și tu pe asta cu Lucasenko de la alții, ți-a plăcut și ai zis să o pui și tu aici. Ceva mai gândit, mai profund, dincolo de aparențe și sloganuri? Hm? Greu?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 13:40)

    Ce "dorinta pt pace" la rusi, cand putin e singurul ce poate opri omorurile, in 5 secunde ca el e pe teritoriul altei tari , si nu o face.

    Pt. ca ai de-a face cu un psihopat caruia ii lipsesc circuitele de om normal din creier(unul care nu reactioneaza la suferinta altora, decat ii provoaca probabil o senzatie de putere-cu cat omoara mai multi cu atat se simte mai puternic, exact ca un psihopat criminal in serie). 

    Omenirea a supravietuit pana acum din cauza ca am primit calitatea empatiei si compasiunii, daca eram toti abominati ca putin eram extincti demult. 

    "Iubeste-l pe aproapele tau ca pe tine insuti". "nu-l omora pe fratele tau", i-a spus Dumnezeu lui Moise.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 15:10)

    Se baga si ăsta in seamă ca chilotii in...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 15:16)

    Maretia lui Trump nu poate fi descrisa in cuvinte. El va schimba fata planetei aducand bunastare si bogatie.

    Va intrerupe gandirea de lemn a idiotilor contra Rusiei, relatiile se vor normaliza, Rusia se va deschide ca o floare in soarele diminetii aducand bogatie planetei, grijile despre penuria de energie, metale rare, etc, se vor risipi. 

    Este un moment istoric care face viata pe planeta mai sigura, gunoiul, perovocatorii de razboi mondial sant pe cale de a fi eliminat  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 4.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
      (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 15:24)

      Rusia nu e normala. e criminala.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      4.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
      (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 15:30)

      Sugerez un titlu mai apropiat de realitate

      "UN TÎMP ,UN CRIMINAL SI UN LINGAU" 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      4.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 4.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 15:51)

      Lingai si yes mani , nu creste nimic altceva pe langa dictatori.

      Nu s-a facut nici un deal, omorul continua, dar : "lumea e mai sigura, stapane" 

      Sa vezi ce si-o ia si lavrov cand ajunge acasa ca a spus Trump de fata cu putin ca Lavrov e la fel de celebru ca si putin. Oau.  

      Gretoasa e si frica dictorului de popor, ca de-asta a insistat putin sa nu se spuna nimic(daca nu-i iese planul, oricum va fi "conform planului").

      De-asta niciodata nu anunta care-i planul, care-s cerintele, fa negocierea pe fata,sau ti-e frica. E fricos, dar din pacate frica plus putere nucleara=dezastru, trebuie manevrat ca pe oaua. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb