Viktor Orban: "Rusia a câştigat războiul din Ucraina"

S.B.
Internaţional / 13 august, 10:00

Viktor Orban: ”Rusia a câştigat războiul din Ucraina”

Rusia a câştigat războiul din Ucraina, a declarat marţi premierul Ungariei, Viktor Orban, înaintea summitului de vineri dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, potrivit news.ro.

„Vorbim acum de parcă ar fi vorba de o situaţie de război fără sfârşit, dar nu este aşa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câştigat acest război”, a declarat Viktor Orban marţi într-un interviu acordat marţi canalului YouTube „Patriota”. „Singura întrebare este când şi în ce circumstanţe Occidentul, care susţine Ucraina, va recunoaşte că acest lucru s-a întâmplat şi ce va rezulta din toate acestea”, a adăugat el.

Orban a afirmat în interviu că Europa a ratat ocazia de a negocia cu Putin în timpul administraţiei fostului preşedinte american Joe Biden şi a recunoscut că acum riscă să-şi vadă viitorul decis fără implicarea sa. „Dacă nu eşti la masa negocierilor, eşti în meniu”, a spus Orban folosind o zicală invocată adesea de diplomaţi şi adăugând că se opune parţial declaraţiei comune a UE privind Ucraina, deoarece aceasta face Europa să pară „ridicolă şi patetică”.

„Când doi lideri se aşază la masa negocierilor, americanii şi ruşii, şi tu nu eşti invitat, nu te repezi la telefon, nu alergi în toate părţile, nu strigi din afară”, a criticat Viktor Orban atitudinea pe care Uniunea Europeană ar fi avut-o în ultimele zile.

Aflat la putere din 2010, Orban a fost blamat de unii lideri europeni pentru legăturile guvernului său cu Rusia şi pentru opoziţia faţă de ajutorul militar pentru Ucraina, în timp ce cabinetul său se luptă să revigoreze economia afectată de şocul inflaţiei.

Orban, care a menţinut legături strânse cu Putin chiar şi după invazia Rusiei din februarie 2022 în Ucraina, a devenit luni singurul lider al Uniunii Europene care nu a susţinut o declaraţie comună în care se afirma că Ucraina ar trebui să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său.

Ungaria, care îşi obţine cea mai mare parte a energiei din Rusia, a refuzat să trimită arme Ucrainei, Orban opunându-se ferm aderării Ucrainei la UE, afirmând că aceasta ar avea efecte devastatoare asupra fermierilor maghiari şi asupra economiei în general.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 10:17)

    Viktor Orban spune tampenii.

    Sau, mai diplomatic spus: declarația lui Viktor Orbán este o opinie politică, nu un fapt fundamentat pe realități militare sau strategice verificate.

    Realitatea actuală este mult mai complexă: există presiune și avansuri rușesti, dar cu costuri foarte mari, în timp ce Ucraina continuă să reziste, să primească sprijin și să continue contraatacuri. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 10:32)

      Waaw, ai sintetizat în doar câteva fraze toată prostia omenească!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

13 august

Citeşte Ziarul BURSA din 13 august

Ziarul BURSA

13 august
Ediţia din 13.08.2025

Consultă arhiva ziarului
