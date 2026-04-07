Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Virgil Popescu: ”Neptun Deep - 20 de miliarde de euro la bugetul României”

S.B.
Politică / 7 aprilie, 17:26

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că Neptun Deep va aduce venituri reale şi predictibile la bugetul de stat pentru cel puţin două decenii: 20 de miliarde de euro la bugetul României, fără nicio taxă nouă, informează news.ro.

Potrivit acestuia, România nu poate ieşi din criza fiscală doar tăind cheltuieli şi are nevoie şi de venituri structurale noi iar Neptun Deep este unul dintre puţinele răspunsuri concrete, certe, la această provocare - venituri reale, recurente, care cresc când Europa are cel mai mult nevoie de energie.

”Neptun Deep: 20 de miliarde de euro la bugetul României. Fără nicio taxă nouă. Toată lumea vorbeşte despre Neptun Deep ca despre un proiect energetic strategic. Corect. Dar puţini vorbesc despre ce înseamnă Neptun Deep pentru bugetul României. România trebuie să îşi menţină traiectoria fiscală de scădere a deficitului. Reducerile de cheltuieli sunt necesare - nu mă feresc să spun asta. Dar ţara noastră are nevoie şi de creşteri structurale de venituri. Iar Neptun Deep va aduce venituri reale şi predictibile la bugetul de stat pentru cel puţin două decenii”, scrie Virgil Popescu pe Facebook.

Eurodeputatul PNL explică ce câştigă România din Neptun Deep (la preţul gazelor din 2023): 20+ miliarde euro venituri la bugetul de stat pe durata proiectului - redevenţe, impozit pe profit, dividende din participarea statului prin Romgaz, 1,5-2 miliarde euro anual, recurent şi predictibil, începând din 2027, 40+ miliarde euro contribuţie la PIB - inclusiv efectele indirecte în economie: locuri de muncă, furnizori, infrastructură, 0 taxe noi pe cetăţeni sau firme pentru a genera aceste venituri

”Ce se întâmplă dacă preţul gazelor creşte? Simplu: veniturile statului cresc automat. Redevenţele se calculează ca procent din valoarea producţiei - preţul creşte, redevenţa creşte. Impozitul pe profit urmează acelaşi mecanism. Romgaz e 70% stat - profitul suplimentar revine în mare parte la buget prin dividende”, mai spune Virgil Popescu.

Potrivit europarlamentarului, estimarea de 20 miliarde euro a fost calculată la preţurile din 2023 - circa 40-50 euro/MWh. Preţurile actuale, după declanşarea crizei din Iran, depăşesc 60 euro/MWh.

”Dacă rămân la acest nivel, veniturile reale la buget ar putea fi cu 30-50% mai mari decât estimarea de bază. Fără nicio modificare de lege. Fără nicio taxă nouă”, explică Virgil Popescu.

El mai spune că, atunci când a preluat Ministerul Energiei, Neptun Deep era blocat - ExxonMobil plecase, mediul fiscal era ostil, investitorii descurajaţi.

”Am schimbat regulile şi am convins că România e un partener serios. Astăzi, Neptun Deep este în execuţie. Prima producţie vine în 2027. Ţara noastră va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. România nu poate ieşi din criza fiscală doar tăind cheltuieli. Are nevoie şi de venituri structurale noi. Neptun Deep este unul dintre puţinele răspunsuri concrete, certe, la această provocare - venituri reale, recurente, care cresc când Europa are cel mai mult nevoie de energie. O direcţie în deplin acord cu viziunea Partidul Popular European, care susţine investiţiile strategice în energie ca motor de creştere economică, stabilitate fiscală şi consolidare a independenţei energetice a Uniunii Europene. Am gândit Neptun Deep pentru momentele dificile. Momentul dificil a venit”, menţionează eurodeputatul PNL.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 18:10)

    Daca ace3ste gaze se puin pe foc si nu raman decat niste dividente sau profituri la cativa baieti,rezultatul va fi aproape zero.

    Daca vindem aceste gaze putem plati dobanda anuala la imprumuturi si mai ramane ceva maruntis (in acet an 20-12=8 mld Euro) In anii urmatori acest maruntis va fi din ce in ce mai putin 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

07 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Harta noii economii fragmentate

Ziarul BURSA

07 aprilie
Ediţia din 07.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
eset.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

*reclama uniprest_2026.jpg*}
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

