Virgil Popescu: ”Neptun Deep - 20 de miliarde de euro la bugetul României”

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că Neptun Deep va aduce venituri reale şi predictibile la bugetul de stat pentru cel puţin două decenii: 20 de miliarde de euro la bugetul României, fără nicio taxă nouă, informează news.ro.

Potrivit acestuia, România nu poate ieşi din criza fiscală doar tăind cheltuieli şi are nevoie şi de venituri structurale noi iar Neptun Deep este unul dintre puţinele răspunsuri concrete, certe, la această provocare - venituri reale, recurente, care cresc când Europa are cel mai mult nevoie de energie.

”Neptun Deep: 20 de miliarde de euro la bugetul României. Fără nicio taxă nouă. Toată lumea vorbeşte despre Neptun Deep ca despre un proiect energetic strategic. Corect. Dar puţini vorbesc despre ce înseamnă Neptun Deep pentru bugetul României. România trebuie să îşi menţină traiectoria fiscală de scădere a deficitului. Reducerile de cheltuieli sunt necesare - nu mă feresc să spun asta. Dar ţara noastră are nevoie şi de creşteri structurale de venituri. Iar Neptun Deep va aduce venituri reale şi predictibile la bugetul de stat pentru cel puţin două decenii”, scrie Virgil Popescu pe Facebook.

Eurodeputatul PNL explică ce câştigă România din Neptun Deep (la preţul gazelor din 2023): 20+ miliarde euro venituri la bugetul de stat pe durata proiectului - redevenţe, impozit pe profit, dividende din participarea statului prin Romgaz, 1,5-2 miliarde euro anual, recurent şi predictibil, începând din 2027, 40+ miliarde euro contribuţie la PIB - inclusiv efectele indirecte în economie: locuri de muncă, furnizori, infrastructură, 0 taxe noi pe cetăţeni sau firme pentru a genera aceste venituri

”Ce se întâmplă dacă preţul gazelor creşte? Simplu: veniturile statului cresc automat. Redevenţele se calculează ca procent din valoarea producţiei - preţul creşte, redevenţa creşte. Impozitul pe profit urmează acelaşi mecanism. Romgaz e 70% stat - profitul suplimentar revine în mare parte la buget prin dividende”, mai spune Virgil Popescu.

Potrivit europarlamentarului, estimarea de 20 miliarde euro a fost calculată la preţurile din 2023 - circa 40-50 euro/MWh. Preţurile actuale, după declanşarea crizei din Iran, depăşesc 60 euro/MWh.

”Dacă rămân la acest nivel, veniturile reale la buget ar putea fi cu 30-50% mai mari decât estimarea de bază. Fără nicio modificare de lege. Fără nicio taxă nouă”, explică Virgil Popescu.

El mai spune că, atunci când a preluat Ministerul Energiei, Neptun Deep era blocat - ExxonMobil plecase, mediul fiscal era ostil, investitorii descurajaţi.

”Am schimbat regulile şi am convins că România e un partener serios. Astăzi, Neptun Deep este în execuţie. Prima producţie vine în 2027. Ţara noastră va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. România nu poate ieşi din criza fiscală doar tăind cheltuieli. Are nevoie şi de venituri structurale noi. Neptun Deep este unul dintre puţinele răspunsuri concrete, certe, la această provocare - venituri reale, recurente, care cresc când Europa are cel mai mult nevoie de energie. O direcţie în deplin acord cu viziunea Partidul Popular European, care susţine investiţiile strategice în energie ca motor de creştere economică, stabilitate fiscală şi consolidare a independenţei energetice a Uniunii Europene. Am gândit Neptun Deep pentru momentele dificile. Momentul dificil a venit”, menţionează eurodeputatul PNL.