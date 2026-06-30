Virgil Popescu: Noile reguli UE limitează importurile de oţel şi protejează industria siderurgică europeană începând cu 1 iulie

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a anunţat că, de la 1 iulie, intră în vigoare noile reguli prin care Uniunea Europeană limitează importurile de oţel din afara UE, pentru a combate efectele concurenţei neloiale generate de supraproducţia globală şi pentru a proteja un sector strategic al economiei europene, conform postării citate. Popescu a precizat că, în luna mai, a votat noul regulament privind protejarea pieţei siderurgice din UE, considerându-l un pas important pentru susţinerea producătorilor europeni şi a locurilor de muncă din acest sector, potrivit sursei.

Principalele modificări începând cu 1 iulie 2026 includ: o cotă anuală de 18,3 milioane de tone de oţel care pot fi importate în UE fără taxe vamale suplimentare, o taxă vamală de 50% pentru importurile care depăşesc această cotă, aplicabilă pentru 26 de categorii de produse din oţel, şi rezervarea a jumătate din cotă pentru ţările cu acorduri de liber schimb cu UE, conform postării. Popescu a explicat că importatorii vor avea obligaţia de a declara locul efectiv de producţie al oţelului („melt & pour”), pentru a împiedica ocolirea regulilor comerciale şi pentru a creşte transparenţa lanţului de aprovizionare, potrivit sursei.

Europarlamentarul a subliniat că aceste măsuri vor contribui la protejarea industriei siderurgice europene, la menţinerea locurilor de muncă şi la crearea condiţiilor pentru investiţii în tehnologii mai curate şi mai competitive, conform mesajului. El a reamintit că regulamentul reprezintă răspunsul Comisiei Europene la apelul lansat încă din martie 2025, alături de mai mulţi colegi europarlamentari, prin care s-au solicitat măsuri concrete pentru sprijinirea producătorilor europeni şi revitalizarea industriei siderurgice, potrivit postării