Virgil Popescu: Voi folosi toate pârghiile legale pentru a obţine timp suplimentar pentru finalizarea proiectelor energetice

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară că adevărata provocare a României nu este lipsa de resurse, ci capacitatea administrativă şi managerială a companiilor, el precizând că va folosi toate pârghiile legale pentru a convinge Comisia Europeană să ne acorde timpul necesar să finalizăm proiectele strategice care modernizează producţia de energie.

”Echilibrul este cheia. Când scoatem din funcţiune capacităţi de producţie a energiei, trebuie să le înlocuim rapid cu unele noi, moderne şi eficiente. Adevărata provocare a României nu este lipsa de resurse, ci capacitatea administrativă şi managerială a companiilor. Aici trebuie să acţionăm”, spune europarlamentarul Virgil Popescu.

”Voi folosi toate pârghiile legale pentru a convinge Comisia Europeană să ne acorde timpul necesar să finalizăm proiectele strategice care modernizează producţia de energie”, afirmă Popescu.

El menţionează că avem deja un exemplu puternic, Mintia, unde sectorul privat ridică, în mai puţin de 3 ani, cea mai mare centrală energetică a României. ”Este dovada clară că se poate. Trebuie doar să livrăm”, subliniază Virgil Popescu.

Eurodeputatul PNL mai spune că a explicat în cadrul emisiunii "Be EU", cu Sabina Iosub, la Antena 3 CNN, mai multe despre ultimele noutăţi din sectorul energetic al României şi al Uniunii Europene.