Virginia de Vest trimite sute de membri ai Gărzii Naţionale la Washington

Sute de membri ai Gărzii Naţionale din Virginia de Vest vor fi dislocaţi în capitala SUA, ca parte a eforturilor administraţiei Trump de a reforma poliţia din Districtul Columbia printr-o campanie federală de combatere a criminalităţii şi a fenomenului persoanelor fără adăpost, potrivit news.ro.

Măsura vine în contextul în care agenţii federali şi trupele Gărzii Naţionale au început să apară în oraşul cu o populaţie majoritar democrată, după ordinul executiv emis luni de Trump, care federalizează forţele de poliţie locale şi activează aproximativ 800 de soldaţi ai Gărzii Naţionale din Washington.

Prin adăugarea de trupe externe care se alătură Gărzii Naţionale deja mobilizate şi ofiţerilor federali de aplicare a legii detaşaţi temporar la Washington, preşedintele Donald Trump exercită un control şi mai strict asupra oraşului. Este o demonstraţie de forţă pe care preşedintele a justificat-o ca răspuns de urgenţă la criminalitate şi la problema persoanelor fără adăpost, chiar dacă oficialii districtuali au remarcat că rata criminalităţii violente este mai scăzută decât în primul mandat al lui Trump.

O manifestaţie împotriva intervenţiei lui Trump a adunat sâmbătă după-amiază mai multe persoane în Dupont Circle, înaintea unui marş către Casa Albă, situată la aproximativ 2,5 km distanţă. Manifestanţii s-au adunat în spatele unui banner pe care scria „Nu preluării fasciste a Washingtonului”, iar unii dintre ei ţineau pancarte cu mesajul „Nu ocupaţiei militare”. Trump se afla la clubul său de golf din Virginia, după summitul de vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin, din Alaska.

Guvernatorul Patrick Morrisey, republican din Virginia de Vest, a anunţat sâmbătă că va trimite un contingent de 300-400 de membri.

„ Virginia de Vest este mândră să fie alături de preşedintele Trump în eforturile sale de a reda mândria şi frumuseţea capitalei naţiunii noastre”, a declarat Morrisey.

Morgan Taylor, unul dintre organizatorii care au coordonat protestul de sâmbătă, a declarat că speră să provoace o reacţie suficient de puternică la acţiunile lui Trump, încât administraţia să fie forţată să renunţe la agenda sa privind criminalitatea şi imigraţia. „E cald, dar mă bucur că sunt aici. E bine să văd atâţia oameni aici”, a spus ea. „Nu-mi vine să cred că asta se întâmplă în ţara asta, în acest moment.”

Protestele au fost alimentate de îngrijorarea faţă de abuzurile lui Trump şi de faptul că acesta a folosit criminalitatea ca pretext pentru a-şi impune voinţa asupra Washingtonului.