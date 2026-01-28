Volei masculin: Dinamo Bucureşti, eliminată în optimile CEV Cup după ”set de aur” cu Poitiers

Campioana Dinamo Bucureşti a ratat marţi, în deplasare, calificarea în faza play-off a CEV Cup, după ce a fost învinsă de formaţia franceză Alterna SPVB Poitiers, scor 3-0, care a câştigat şi ”setul de aur”, în manşa retur din optimi, potrivit news.ro.

Scorul pe seturi a fost 22-25, 16-25, 12-25.

În tur, Dinamo s-a impus cu scorul de 3-0, pe seturi 25-21, 25-20, 25-23, astfel că în retur a fost nevoie de disputarea ”setului de aur”, câştigat de gazde cu 16-14.

În turul anterior, Dinamo Bucureşti a eliminat formaţia Lokomotiv Plovdiv (3-0 şi 3-1).

Campioana României a început sezonul în Liga Campionilor, dar nu a trecut de turul II preliminar, în care a fost eliminată de campioana Sloveniei, ACH Volley Ljubljana. În primul tur, Dinamo Bucureşti a eliminat-o pe VC Strumica.

În optimi joacă şi Corona Braşov, cu olandezii de la Orion Stars Doetinchem.

În primul tur a jucat şi SCM Craiova, eliminată însă de belgienii de la Greenyard Maaseik.