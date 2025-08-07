Volei: România, victorie cu Croaţia în ultimul meci din calificările la Campionatului European

Naţionala feminină a României a învins miercuri, la Blaj, liderul grupei G, Croaţia, scor 3-1, în ultimul meci din calificările Campionatului European din 2026. Tricolorele sunt calificate la turneul final cu un bilanţ de trei victorii şi un eşec.

Scorul pe seturi a fost 22-25, 25-21, 26-24, 25-18.

În grupa G se va mai juca, sâmbătă, meciul dintre ultima clasată Kosovo şi Croaţia, iar rezultatul va stabili configuraţia finală a clasamentului, cu România, cel mai probabil, pe locul 2.

La turneul final se califică prima clasată din fiecare grupă şi cinci echipe de pe locul 2 cu cea mai bună linie de clasament.

Rezultatele obţinute de tricolore în grupa G sunt: 0-3 şi 3-1 cu Croaţia, 3-0 şi 3-0 cu Kosovo.

Turneul final al Campionatului European va fi găzduit de Turcia, Azerbaidjan, Cehia şi Suedia, între 21 august - 6 septembrie 2026, cu 24 de echipe la start.