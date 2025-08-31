Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Volkswagen Brazil, amendată cu 30 de milioane de dolari pentru muncă forţată din perioada dictaturii militare a anilor '70-"80

M.P.
Companii / 31 august, 09:30

Volkswagen Brazil, amendată cu 30 de milioane de dolari pentru muncă forţată din perioada dictaturii militare a anilor '70-"80

O instanţă din Brazilia a obligat filiala locală a Volkswagen să plătească despăgubiri de 165 milioane de reali (aproximativ 30,4 milioane de dolari) pentru exploatarea muncitorilor în condiţii similare sclaviei în anii 1970 şi 1980, au anunţat vineri procurorii specializaţi în dreptul muncii, citaţi de Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Judecătorii au constatat că sute de muncitori angajaţi la o fermă administrată de Volkswagen în Amazon au fost supuşi unor condiţii degradante, forţaţi să muncească din cauza unor datorii inventate şi ţinuţi sub supraveghere armată.

Munca în datorie (debt bondage) înseamnă că muncitorii erau obligaţi să lucreze pentru a plăti datorii inventate de companie pentru transport, cazare şi hrană, ceea ce îi împiedica să plece de pe fermă.

Activităţile companiei în domeniul creşterii bovinelor şi exploatării forestiere erau la acea vreme sprijinite de regimul militar brazilian, care oferea stimulente pentru dezvoltarea regiunii.

Decizia survine după eşecul negocierilor dintre companie şi procurori, aceştia acuzând Volkswagen că ”nu a arătat interes” pentru o înţelegere amiabilă.

Instanţa a dispus ca grupul să îşi recunoască public responsabilitatea, să îşi ceară scuze oficial şi să adopte o politică de ”toleranţă zero” faţă de munca forţată.

Într-un comunicat, producătorul auto german a declarat că va face apel şi a subliniat că ”apără în mod constant principiile demnităţii umane şi respectă cu stricteţe toate legile şi reglementările aplicabile în domeniul muncii.”

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.08.2025, 10:07)

    De asta se inarmeaza Germania,

    daca nu merge jaful cu democratia politic corecta, 

    sa fie impus prin forta militatra,

    ca doar au reteta de la adolfut. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

adb