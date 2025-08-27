Volodimir Zelenski, mesaj pentru Moldova: „Împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele şi independenţa”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova în care îşi exprimă solidaritatea şi dorinţa unui parcurs proeuropean comun.

„Felicit sincer pe preşedinta Maia Sandu şi poporul moldovean cu ocazia Zilei Independenţei”, a scris Volodimir Zelenski pe X, într-un mesaj postat în ucraineană, română şi engleză.

„Apreciem foarte mult cooperarea strânsă dintre ţările noastre”, transmite liderul de la Kiev.

„Ţările din regiunea noastră sunt strâns legate între ele şi împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele şi independenţa. Exact asta facem”, subliniază preşedintele ţării aflate în război.

În final, el arată că direcţia europeană este singura viabilă şi sugerează păstrarea unui demers comun în acest sens: „Nu uităm: numai împreună, într-o Europă unită, putem garanta securitatea şi un trai decent pentru toţi oamenii noştri”, scrie Zelenski.

Republica Moldova şi Ucraina şi-au lansat aproape concomitent demersurile pentru aderarea la UE, la scurt timp după ce Rusia a invadat teritoriul ucrainean, în 2022.

La sfârşitul anului trecut, ambele ţări au primit undă verde pentru începerea negocierilor de aderare la UE, preconizate a dura până în 2030. Cu toate acestea, momentul exact al aderării Moldovei la UE - şi al unui pas crucial cunoscut sub numele de deschiderea unui „cluster” de negociere - rămâne controversat. La începutul verii, oficialii şi diplomaţii UE au declarat pentru POLITICO că blocul european ia în considerare accelerarea procesului de aderare a Moldovei prin deschiderea unui cluster de negociere înainte de alegerile din septembrie, pentru a stimula tabăra pro-UE. Însă Ucraina şi mulţi dintre aliaţii săi se opun ferm unei astfel de măsuri, potrivit POLITICO.

Ucraina a sărbătorit, la rândul ei, 34 de ani de independenţă la 24 august, iar preşedinta Maia Sandu a adus un omagiu curajului poporului ucrainean, care îşi apără zilnic dreptul la libertate şi suveranitate. „Ţinând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel şi pacea şi suveranitatea noastră", a subliniat Maia Sandu, reafirmându-şi solidaritatea cu ţara vecină.

Moldova a găzduit de la începutul războiului cel mai mare număr de refugiaţi ucraineni raportat la mărimea populaţiei sale.