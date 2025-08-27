Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Volodimir Zelenski, mesaj pentru Moldova: „Împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele şi independenţa”

I.S.
Internaţional / 27 august, 14:00

Volodimir Zelenski, mesaj pentru Moldova: „Împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele şi independenţa”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova în care îşi exprimă solidaritatea şi dorinţa unui parcurs proeuropean comun.

„Felicit sincer pe preşedinta Maia Sandu şi poporul moldovean cu ocazia Zilei Independenţei”, a scris Volodimir Zelenski pe X, într-un mesaj postat în ucraineană, română şi engleză.

„Apreciem foarte mult cooperarea strânsă dintre ţările noastre”, transmite liderul de la Kiev.

„Ţările din regiunea noastră sunt strâns legate între ele şi împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele şi independenţa. Exact asta facem”, subliniază preşedintele ţării aflate în război.

În final, el arată că direcţia europeană este singura viabilă şi sugerează păstrarea unui demers comun în acest sens: „Nu uităm: numai împreună, într-o Europă unită, putem garanta securitatea şi un trai decent pentru toţi oamenii noştri”, scrie Zelenski.

Republica Moldova şi Ucraina şi-au lansat aproape concomitent demersurile pentru aderarea la UE, la scurt timp după ce Rusia a invadat teritoriul ucrainean, în 2022.

La sfârşitul anului trecut, ambele ţări au primit undă verde pentru începerea negocierilor de aderare la UE, preconizate a dura până în 2030. Cu toate acestea, momentul exact al aderării Moldovei la UE - şi al unui pas crucial cunoscut sub numele de deschiderea unui „cluster” de negociere - rămâne controversat. La începutul verii, oficialii şi diplomaţii UE au declarat pentru POLITICO că blocul european ia în considerare accelerarea procesului de aderare a Moldovei prin deschiderea unui cluster de negociere înainte de alegerile din septembrie, pentru a stimula tabăra pro-UE. Însă Ucraina şi mulţi dintre aliaţii săi se opun ferm unei astfel de măsuri, potrivit POLITICO.

Ucraina a sărbătorit, la rândul ei, 34 de ani de independenţă la 24 august, iar preşedinta Maia Sandu a adus un omagiu curajului poporului ucrainean, care îşi apără zilnic dreptul la libertate şi suveranitate. „Ţinând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel şi pacea şi suveranitatea noastră", a subliniat Maia Sandu, reafirmându-şi solidaritatea cu ţara vecină.

Moldova a găzduit de la începutul războiului cel mai mare număr de refugiaţi ucraineni raportat la mărimea populaţiei sale.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 14:23)

    ferasca Dumnezeu de "impreuna", pai vrea sa faca si din Moldova ce a ajuns acum ucraina,

    vrea s o vanda si pe asta si sa i dea si pe moldoveni drept cobai de ucis, vrea sa fure si de acolo peste 200 de miliarde, bravo lui, peste 1.750.000 de flacaiasi ucrainieni au fost sfartecati de rusi,  

    tara e goala peste 50% au fugit sau se ascund pe unde pot,  

    ucrainiencele se incruciseaza in nestire cu asasinii mercenari platiti singurii ramasi acolo, spitalele sant pline de ele cu boli venerice, ăsta i viitorul stralucit al țării carnea de tun a lui zele, 

    zebelitul nu mai are carne de tun recruteaza oameni pe strazi si bolnavi in spitale, pensionari, 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 14:34)

    Evidenta ne arata necesitatea trilateralei Ucraina ,Rep .Moldova si Romania .Impreuna vom fi mai puternici

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 14:43)

      evidenta fantasmagorica debila din capul tau nu are legatura cu realitatile lumii asteia

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

