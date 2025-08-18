Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Keith Kellogg, reprezentantul lui Trump pentru Ucraina

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o întâlnire cu reprezentantul special al SUA pentru Ucraina şi Rusia, Keith Kellogg, înaintea discuţiilor cu preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderii europeni, relatează agenţia Ukrinform.

Întâlnirea a avut loc la hotelul Hay-Adams, în apropierea Casei Albe.

Kellogg a intrat în hotel, unde este cazat preşedintele Ucrainei, cu aproximativ 15-20 de minute înainte de ora 9.00.

Zelenski a confirmat că întâlnirea a avut loc. „Este prima dată când a avut loc un astfel de format al întâlnirii - foarte serios”, a spus Zelenski, care, potrivit imaginilor transmise de Ukrinform, a dat mâna cu Kellogg, după care s-au îmbrăţişat cordial.

Preşedintele ucrainean i-a mulţumit lui Kellogg pentru întâlnire într-o declaraţie publicată pe social media în care a spus: „Rusia poate fi forţată la pace doar prin forţă, iar preşedintele Trump are această forţă”.

Mai târziu, luni, preşedintele Zelenski va avea o întâlnire tête-à-tête cu preşedintele Trump la Casa Albă. După aceea, vor avea loc negocieri în format extins cu liderii europeni.

Potrivit presei, după scandalul din februarie din Biroul Oval, oficialii britanici au încercat să-l înveţe pe Zelenski „să vorbească limba lui Trump” - se aşteaptă ca această abordare să fie pusă în practică în timpul negocierilor de la Casa Albă de luni.

Potrivit publicaţiei Axios, Casa Albă i-a întrebat pe oficialii ucraineni dacă Zelenski va purta costum la întâlnirea cu Trump de luni din Biroul Oval. Îmbrăcămintea lui Zelenski a devenit o problemă în timpul întâlnirii sale anterioare cu Trump în Biroul Oval, care s-a transformat într-un fiasco diplomatic.