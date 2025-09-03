Von der Leyen şterge de pe Signal conversaţiile cu Macron

English Version

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este din nou în centrul unui scandal major, după ce a ieşit la iveală faptul că şi-a setat aplicaţia de mesagerie Signal să şteargă automat toate conversaţiile, arată o anchetă publicată recent de site-ul european de investigaţii Follow The Money, anchetă ce a fost preluată ieri şi de presa germană. Decizia şefei Executivului comunitar ridică întrebări serioase legate de transparenţă şi de dreptul cetăţenilor europeni la accesul la informaţii oficiale, în condiţiile în care specialiştii afirmă că Signal este o aplicaţie care oferă un grad foarte înalt de criptare a mesajelor trimise, care face foarte dificilă citirea lor de către terţe persoane.

Potrivit sursei citate, în ianuarie 2024 Emmanuel Macron i-a trimis Ursulei von der Leyen un mesaj pentru a face lobby în favoarea unui acord comercial cu ţările Mercosur, dar răspunsul Comisiei la o solicitare oficială de acces la aceste documente a arătat că mesajul fusese deja şters. Executivul european a explicat că funcţia de auto-ştergere a fost activată pentru a preveni posibile scurgeri de date şi a precizat că toţi angajaţii Comisiei au instrucţiuni să folosească această opţiune de securitate.

Criticii nu au întârziat să reacţioneze. Transparency International şi alţi experţi în democraţie şi acces la informaţie susţin că această practică subminează încrederea publicului în instituţiile europene, transformând comunicarea oficială într-un proces opac şi imposibil de verificat. În lipsa acestor mesaje, nimeni nu poate controla dacă deciziile de la Bruxelles sunt luate în mod transparent sau dacă există presiuni politice ascunse. Declaraţiile oficiale potrivit cărora mesajele nu conţineau decât poziţii deja cunoscute ale Franţei nu au convins opinia publică şi au alimentat suspiciunile de secretomanie.

Controversa apare pe fundalul unui alt scandal de proporţii, cunoscut sub numele de Pfizergate. Ursula von der Leyen este criticată de mai bine de doi ani pentru refuzul de a face publice mesajele schimbate cu CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, în perioada în care se negociau contractele de miliarde de euro pentru vaccinurile anti-COVID. Tribunalul Uniunii Europene a decis recent că Comisia Europeană a greşit atunci când a blocat accesul la aceste mesaje şi a arătat că lipsa unei explicaţii plauzibile privind dispariţia lor ridică semne de întrebare grave.

Toate aceste episoade conturează imaginea unei conduceri europene care preferă canale de comunicare imposibil de verificat şi lasă impresia că ascunde informaţii esenţiale de interes public. În timp ce Comisia invocă securitatea cibernetică, organizaţiile civice avertizează că, în realitate, este vorba despre erodarea principiilor democratice şi despre pierderea încrederii cetăţenilor. Problema de fond rămâne una simplă: poate Uniunea Europeană să-şi menţină credibilitatea şi legitimitatea dacă însuşi liderul său alege să comunice prin mesaje care dispar fără urmă?