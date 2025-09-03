Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Von der Leyen şterge de pe Signal conversaţiile cu Macron

I.Ghe.
Ziarul BURSA #Politică / 3 septembrie

Sursa foto: https://ec.europa.eu/

Sursa foto: https://ec.europa.eu/

English Version

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este din nou în centrul unui scandal major, după ce a ieşit la iveală faptul că şi-a setat aplicaţia de mesagerie Signal să şteargă automat toate conversaţiile, arată o anchetă publicată recent de site-ul european de investigaţii Follow The Money, anchetă ce a fost preluată ieri şi de presa germană. Decizia şefei Executivului comunitar ridică întrebări serioase legate de transparenţă şi de dreptul cetăţenilor europeni la accesul la informaţii oficiale, în condiţiile în care specialiştii afirmă că Signal este o aplicaţie care oferă un grad foarte înalt de criptare a mesajelor trimise, care face foarte dificilă citirea lor de către terţe persoane.

Potrivit sursei citate, în ianuarie 2024 Emmanuel Macron i-a trimis Ursulei von der Leyen un mesaj pentru a face lobby în favoarea unui acord comercial cu ţările Mercosur, dar răspunsul Comisiei la o solicitare oficială de acces la aceste documente a arătat că mesajul fusese deja şters. Executivul european a explicat că funcţia de auto-ştergere a fost activată pentru a preveni posibile scurgeri de date şi a precizat că toţi angajaţii Comisiei au instrucţiuni să folosească această opţiune de securitate.

Criticii nu au întârziat să reacţioneze. Transparency International şi alţi experţi în democraţie şi acces la informaţie susţin că această practică subminează încrederea publicului în instituţiile europene, transformând comunicarea oficială într-un proces opac şi imposibil de verificat. În lipsa acestor mesaje, nimeni nu poate controla dacă deciziile de la Bruxelles sunt luate în mod transparent sau dacă există presiuni politice ascunse. Declaraţiile oficiale potrivit cărora mesajele nu conţineau decât poziţii deja cunoscute ale Franţei nu au convins opinia publică şi au alimentat suspiciunile de secretomanie.

Controversa apare pe fundalul unui alt scandal de proporţii, cunoscut sub numele de Pfizergate. Ursula von der Leyen este criticată de mai bine de doi ani pentru refuzul de a face publice mesajele schimbate cu CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, în perioada în care se negociau contractele de miliarde de euro pentru vaccinurile anti-COVID. Tribunalul Uniunii Europene a decis recent că Comisia Europeană a greşit atunci când a blocat accesul la aceste mesaje şi a arătat că lipsa unei explicaţii plauzibile privind dispariţia lor ridică semne de întrebare grave.

Toate aceste episoade conturează imaginea unei conduceri europene care preferă canale de comunicare imposibil de verificat şi lasă impresia că ascunde informaţii esenţiale de interes public. În timp ce Comisia invocă securitatea cibernetică, organizaţiile civice avertizează că, în realitate, este vorba despre erodarea principiilor democratice şi despre pierderea încrederii cetăţenilor. Problema de fond rămâne una simplă: poate Uniunea Europeană să-şi menţină credibilitatea şi legitimitatea dacă însuşi liderul său alege să comunice prin mesaje care dispar fără urmă?

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 00:12)

    Eucratii mafioti in actiune. Dictatura birocratilor bruxelezi - nealesi de catre popoarele Europei. Turnul Babel al jafului si exploatarii si experimentatii brutale asupra tarilor odinioara suverane si demne. Niciodata sa nu uitati plandemia si solutia la tirania statului - nu iesitu in strada cateva ore cu pancarde si vuvuzele - ci greva generala 24 de ore. Cea mai simpla si eficienta forma de actiune colectiva care invinge orice regim despotic si corupt. Greva generala 24 de ore, stai acasa, sau iesi in parc sa te plimbi. Prabusesti PIB-ul aproape de zero, iar a doua zi masurile tiranice vor fi retrase de pe agenda publica. Dar pt asta e nevoie de constiinta si solidaritate civica.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 00:15)

    Javra asta care isi bate joc de europeni in continuu cand va fi arestata

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0781
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3638
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4204
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8480
Gram de aur (XAU)Gram de aur487.9002

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb