Von der Leyen: Trebuie să accelerăm programul SAFE de apărare europeană

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astăzi, despre programul SAFE, că trebuie să ne grăbim cu acest program, ea precizând că avem o industrie de apărare europeană incredibilă, care cred că are abilitatea de a se dezvolta rapid şi nevoie este predictibilitate şi contracte pe termen lung, nu anuale. Ea a mai spus că are încredere că vom avea primele proiecte spre finalul acestui an sau la începutul noului an, potrivit news.ro, de la care menţionăm următoarele.

Ursula von der Leyen a declarat despre Programul SAFE că este în valoare de 150 de miliarde de euro, împrumuturi care sunt oferite de Comisia Europeană către statele care se înscriu.

”Vizăm achiziţii comune, spre exemplu proiectele maritime pe care România le are ar putea fi incluse într-o abordare comună, europeană de protejare a graniţei estice, din Finlanda, via statele baltice, via Polonia şi în jos, către Marea Neagră. Aici, proiectele navale ar fi incluse în consolidarea scutului estic. Sunt zone diferite, statele au nevoie de răspunsuri diferite, dar obiectivul este acelaşi, de a avea nişte graniţe puternice, pe care să le putem proteja”, a precizat preşedinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a continuat: ”Trebuie să ne grăbim cu acest program. Avem o industrie de apărare europeană incredibilă, care cred că are abilitatea de a se dezvolta rapid. Ceea ce este nevoie este nevoie este predictibilitate şi contracte pe termen lung, în industria de apărare, nu contracte anuale”.

Potrivit Ursulei von der leyen, este exact ceea ce asigură programul SAFE.

”Am încredere că vom avea primele proiecte spre finalul acestui an sau la începutul noului an. Este important că şi companiile străine pot participa la achiziţiile în cardrul SAFE dar binenţeles cu anumite condiţii, pentru că un lucru este foarte important pentru noi, sunt bani ai ocntributorilor din zona europeană şi vrem să investim în postura de apărare, dar să se întoarcă în investiţii, locuri de muncă pentru europeni. Prin urmare, investiţia în baza industrială de apărare este foarte importantă.