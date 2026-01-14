Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Washingtonul reacţionează dur la încercarea de independenţă a UE

Mori Savir
Ziarul BURSA #Internaţional / 14 ianuarie

Cu o duritate neaşteptată a reacţionat SUA la tentativa UE de a deveni independentă, transformând vechea alianţă transatlantică într-o competiţie pentru resurse şi capital. Dacă Europa credea că îşi poate construi fortăreaţa în linişte, Washingtonul are un alt plan.

1. Zidul tarifar - răspuns la „Taxa pe Carbon”

SUA consideră taxele ecologice europene (CBAM) drept bariere comerciale mascate. Răspunsul a venit prin activarea unor tarife vamale sub Secţiunea 301 a Legii Comerţului din SUA. Washingtonul ridică propriile ziduri, făcând produsele europene mai scumpe pentru americani. Autostrada comerţului liber transatlantic este acum plină de vămi şi taxe, conform Departamentului de Comerţ al SUA.

2. Bătălia pentru bani: Cine oferă mai mult?

Statele Unite au lansat o contraofensivă prin extinderea Inflation Reduction Act (IRA), oferind credite fiscale masive pentru a „fura” fabricile europene de tehnologie verde. Este o cursă a înarmării prin subvenţii care scumpeşte capitalul global, forţând ambele blocuri să liciteze sume tot mai mari din bani publici pentru a păstra industria acasă, după cum arată o analiza a Bloomberg Intelligence privind fluxurile de capital transatlantice sub regimul subvenţiilor concurente.

3. Banii devin o armă de control

Washingtonul foloseşte forţa dolarului pentru a-şi disciplina aliaţii. Prin intermediul Biroului de Industrie şi Securitate (BIS), SUA impune controale stricte de export. Firmele europene care caută parteneriate „prea independente” în Asia se trezesc tăiate de la sistemul financiar bazat pe dolar, conform datelor Federal Register, care subliniază că nu mai este suficient să fii aliat politic; trebuie să fii aliniat economic total.

De ce ne interesează?

„Lumea Unită” s-a spart. Avem acum două blocuri care se comportă ca nişte rivali economici. Pentru cetăţeanul obişnuit, acest „război al zidurilor invizibile” înseamnă investiţii mai puţine în bunuri de larg consum, tehnologii care nu mai sunt compatibile între continente şi o viaţă mai scumpă pe măsură ce marii jucători refuză să mai coopereze pentru eficienţă.

