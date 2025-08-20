Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
West Group preia iResidence

M.P.
20 august

West Group preia iResidence

West Group anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, finalizarea preluării integrale a proiectului rezidenţial iResidence, amplasat în nordul Capitalei, o zonă cu acces direct la principalele artere de circulaţie, la centrele de afaceri şi retail, precum şi la unele dintre cele mai bine cotate instituţii de educaţie. Tranzacţia s-a realizat potrivit legii, în condiţii comerciale agreate de părţi şi fără discontinuităţi operaţionale, astfel încât activitatea din şantier continuă conform planificării şi cu aceiaşi parametri de calitate.

„Am încheiat transferul companiei de proiect şi am menţinut şantierul în regim normal de operare. Prin această preluare aducem claritate, disciplină financiară şi resurse suplimentare pentru a livra iResidence la nivelul de calitate promis clienţilor”, declară Dan Crăciunescu, fondator West Group.

Sursa citată precizează:

„iResidence este un proiect rezidenţial cu 520 de apartamente, fiecare unitate locativă beneficiind de cel puţin un loc de parcare şi o boxă amenajată în subteran. Spaţiul subteran este proiectat pe două niveluri, optimizat atât pentru parcare, cât şi pentru facilităţile de depozitare, oferind confort şi funcţionalitate suplimentară viitorilor rezidenţi.

În ceea ce priveşte stadiul lucrărilor, proiectul iResidence înaintează pe mai multe direcţii de execuţie. Structura de rezistenţă este finalizată pentru 260 de apartamente din prima fază. La corpul B3 a fost finalizată tâmplăria exterioară, la corpul B1 compartimentările din zidărie sunt în curs de finalizare, iar la B3 urmează montarea instalaţiilor electrice şi sanitare. Montarea ferestrelor la corpurile B1 şi B2 este programată pentru această toamnă. În prima fază au fost vândute 105 apartamente, cu suprafeţe între 50 şi 231 mp, precum şi două spaţii comerciale, valoarea totală a vânzărilor ridicându-se la aproximativ 17,5 milioane de euro.

Finanţarea proiectului are o structură robustă şi echilibrată. Până în prezent au fost alocate 18,8 milioane de euro capital propriu, la care se adaugă o finanţare bancară de 5 milioane de euro şi aproximativ 7,7 milioane de euro din avansurile plătite de clienţi. West Group poartă discuţii pentru o finanţare suplimentară, cu obiectivul accelerării ritmului de execuţie”.

„Interesul cumpărătorilor pentru apartamentele iResidence este constant, iar structura de finanţare a proiectului ne oferă siguranţa menţinerii ritmului propus pe şantier şi a unei comunicări transparente privind fiecare progres. Piaţa imobiliară actuală relevă faptul că, în zona Pipera, rata lunară a unui credit ipotecar poate fi cu 25% mai mică decât chiria pentru aceeaşi proprietate. Astfel, achiziţia devine o opţiune mai avantajoasă pe termen mediu şi lung, oferind stabilitate financiară şi acumularea unui patrimoniu propriu”, subliniază Dan Crăciunescu.

Sursa citată concluzionează:

„Pentru cumpărători, West Group lansează o ofertă comercială cu condiţii simple şi predictibile: un avans de 1% la semnarea antecontractului, un discount de 10% faţă de preţurile de listă şi o plată etapizată aliniată stadiilor de execuţie, respectiv 30% după montajul tâmplăriei exterioare, 30% după montajul faţadei, 30% după turnarea şapelor şi 9% la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Ansamblul iResidence este conceput ca o comunitate completă şi sustenabilă. Proiectul prevede un parc privat de circa 15.000 mp cu zone de joacă şi trasee pentru biciclete, urmăreşte certificarea BREEAM pentru eficienţă energetică şi impact redus asupra mediului şi include un centru wellness cu piscină şi sală de fitness, precum şi o galerie comercială integrate”.

Curs valutar BNR

19 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0573
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3312
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3735
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8527
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.9675

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

