Wimbledon: Jannik Sinner, în turul al doilea după un meci palpitant de cinci seturi

Numărul unu mondial, Jannik Sinner, a trecut cu bine peste o situaţie dificilă, începându-şi apărarea titlului de la Wimbledon cu o victorie în cinci seturi, obţinută după o revenire spectaculoasă împotriva unui adversar inspirat, Miomir Kecmanovic, potrivit news.ro.

La o lună după o înfrângere şocantă în turul al doilea la Roland Garros, Sinner, câştigător a patru turnee de Grand Slam, şi-a revenit după un început plin de erori şi o căzătură nefericită, reuşind să-l învingă pe adversarul său, clasat pe locul 50, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2, 6-3, după un meci tensionat de trei ore şi jumătate.

Sinner a decis să nu participe la niciun turneu pe iarbă în perioada premergătoare turneului de la Wimbledon, acesta fiind primul său meci de la eşecul extraordinar suferit în faţa argentinianului Juan Manuel Cerundolo, împotriva căruia conducea cu două seturi şi 5-1 la Roland Garros, relatează BBC.

Rezistenţa lui Sinner a fost pusă la grea încercare de Kecmanovic, iar el a avut norocul să scape relativ nevătămat după un moment de îngrijorare reală pe Centre Court.

Sinner, care a disputat meciul de deschidere pe terenul central după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz anul trecut pentru a câştiga primul său titlu la Wimbledon, a declarat: „Am încercat să rămân concentrat, [dar] am încercat şi să mă bucur de moment. Să vin aici, [să joc în] meciul de deschidere pe terenul central, este un privilegiu imens. A fost o zi absolut, absolut minunată pentru mine să simt asta măcar o dată în viaţă. Cred că m-am descurcat destul de bine în această situaţie. A fost foarte stresant, dar sunt foarte fericit că am găsit o soluţie astăzi.”

Următorul său meci va fi împotriva portughezului Nuno Borges.