Wizz Air aduce A321neo la Bucharest International Air Show 2025

Wizz Air participă la Bucharest International Air Show 2025, desfăşurat între 29-31 august pe Aeroportul Bucureşti-Băneasa, potrivi unui comunicat al companiei. Wizz Air pregăteşte activităţi speciale pentru public şi un moment spectaculos: zborul la joasă altitudine al aeronavei Airbus A321neo, programat sâmbătă, 30 august, la ora 15:00.

Vizitatorii vor putea participa şi la un interviu cu căpitanul Mihai Sturzu şi cu Gianina Hîrjanu, ambasadoare de brand Wizz Air, care vor vorbi despre cariera în aviaţie. De asemenea, echipa de recrutare va oferi informaţii pentru cei care îşi doresc să devină piloţi sau însoţitori de zbor.

Pe parcursul celor trei zile, compania promite surprize, activităţi interactive şi sesiuni dedicate viitorilor profesionişti ai aviaţiei. Intrarea este liberă.