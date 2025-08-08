WSJ: Putin i-ar putea cere lui Trump recunoaşterea teritoriilor ucrainene ocupate în schimbul retragerii parţiale a trupelor

Preşedintele rus Vladimir Putin ar putea solicita, la summitul de săptămâna viitoare cu omologul american Donald Trump, recunoaşterea oficială a teritoriilor ucrainene ocupate, în schimbul retragerii trupelor din regiunile Sumî, Harkov şi Dnipropetrovsk, potrivit unor diplomaţi europeni şi ucraineni citaţi de The Wall Street Journal, de la care relatăm cele ce urmează.

Sursele citate afirmă că Trump, interesat să încheie un acord cu Kremlinul, ar putea accepta cererea, în pofida opoziţiei anticipate din partea Kievului şi a guvernelor europene. Potrivit WSJ, acest scenariu ar putea duce la acuzarea Ucrainei de continuarea războiului şi chiar la întreruperea sprijinului militar şi de informaţii din partea Washingtonului.

Publicaţia The Telegraph notează că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge recunoaşterea internaţională a teritoriilor anexate, dar ar putea accepta un armistiţiu pe linia frontului, recunoscând dificultatea recuceririi acestora pe cale militară.

În ciuda „dezamăgirii” exprimate de Trump faţă de Putin, surse din administraţia americană citate de WSJ spun că dialogurile dintre cei doi lideri au fost prietenoase, cu discuţii despre restabilirea relaţiilor bilaterale şi cooperarea economică.

Summitul, care ar putea avea loc într-o ţară arabă, vine pe fondul ultimatumului de zece zile dat de Trump pentru declararea unui armistiţiu în Ucraina, termen ce expiră vineri. În lipsa unui acord, Washingtonul ameninţă cu sancţiuni suplimentare pentru a bloca comerţul indirect cu Rusia, conform sursei citate.

Aceasta ar fi prima întâlnire faţă în faţă dintre Putin şi Trump din iunie 2019, când s-au văzut la Helsinki, şi prima întrevedere a liderului de la Kremlin cu un preşedinte american de la summitul cu Joe Biden din 2021, la Geneva.