WSJ: Putin i-ar putea cere lui Trump recunoaşterea teritoriilor ucrainene ocupate în schimbul retragerii parţiale a trupelor

Preşedintele rus Vladimir Putin ar putea solicita, la summitul de săptămâna viitoare cu omologul american Donald Trump, recunoaşterea oficială a teritoriilor ucrainene ocupate, în schimbul retragerii trupelor din regiunile Sumî, Harkov şi Dnipropetrovsk, potrivit unor diplomaţi europeni şi ucraineni citaţi de The Wall Street Journal, de la care relatăm cele ce urmează.
Sursele citate afirmă că Trump, interesat să încheie un acord cu Kremlinul, ar putea accepta cererea, în pofida opoziţiei anticipate din partea Kievului şi a guvernelor europene. Potrivit WSJ, acest scenariu ar putea duce la acuzarea Ucrainei de continuarea războiului şi chiar la întreruperea sprijinului militar şi de informaţii din partea Washingtonului.
Publicaţia The Telegraph notează că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge recunoaşterea internaţională a teritoriilor anexate, dar ar putea accepta un armistiţiu pe linia frontului, recunoscând dificultatea recuceririi acestora pe cale militară.
În ciuda „dezamăgirii” exprimate de Trump faţă de Putin, surse din administraţia americană citate de WSJ spun că dialogurile dintre cei doi lideri au fost prietenoase, cu discuţii despre restabilirea relaţiilor bilaterale şi cooperarea economică.
Summitul, care ar putea avea loc într-o ţară arabă, vine pe fondul ultimatumului de zece zile dat de Trump pentru declararea unui armistiţiu în Ucraina, termen ce expiră vineri. În lipsa unui acord, Washingtonul ameninţă cu sancţiuni suplimentare pentru a bloca comerţul indirect cu Rusia, conform sursei citate.
Aceasta ar fi prima întâlnire faţă în faţă dintre Putin şi Trump din iunie 2019, când s-au văzut la Helsinki, şi prima întrevedere a liderului de la Kremlin cu un preşedinte american de la summitul cu Joe Biden din 2021, la Geneva.
Opinia Cititorului ( 5 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 16:36)
Iar putea dar nu se poate .Trump nu poate accepta .Nu are cum .
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 16:44)
Exista o singura varianta numita armistitiu pentru o lunga perioada de timp dar fara ca Rusia sa obtina Crimeea ci doar cele 2 sau 3regiuni care oricum sunt distruse si unde cindva erau rusii majoritari acolo unde va fi si granita intre UE si Rusia .
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 17:10)
Crimeea asigura Rusiei iesire la Marea Neagra. Nu exista sa nu ramana cu ea. Lindsey Graham va plange maine poimaine la golf.
3. fără titlu
(mesaj trimis de mariuss în data de 08.08.2025, 17:28)
exista doar 3 cai de a fi pace, ori rysia abandoneaza tot platind si despagubiri ceea ce este evident u famtezie ori ucraina dispare cu totul impartia intre rusi si vecini sau rusia va lua tot altfel astea fiind variante mai realiste , orice altyceva care implica ca ukraina sa cedeze ceva teritorii nu va functiona , in permanenta vor ataca si rusia va fi obligata sa raspunda, v-am spus demult ca zelenski vrea tot occidentul in jurul lui la masa discutiilor cu putin si sa tabere pe el cu totii cerindu-i retragerea totala provocind un mare scandal rusia trebuie s comunice mai clar , de ce vrea zelenski asa mulr discutiii cind el nu este dispus sa negocieze nimic ci doar sa impuna partii mai tari in ofensiva pe cimpul de lupta retragerea totala , unde s-a mai pomenit asa ceva ?
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 17:33)
ucraina mereu i-au atacat pe rusi.. pe teritoriul ucrainei. mai lasa-te de minciuni, cum sa atace o tara fara arme nucleare o tara cu armament nuclear suficient sa distruga nu doar ucraina dar si planeta pamant?