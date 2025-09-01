Xi Jinping a cerut respingerea „mentalităţii Războiului Rece”

Preşedintele chinez Xi Jinping a îndemnat luni statele membre ale Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO) să respingă „mentalitatea Războiului Rece” şi să susţină o „multipolarizare echitabilă şi ordonată” a lumii, transmite Al Jazeera, de la care relatăm cele ce urmează.

În discursul rostit la Tianjin, Xi a subliniat că blocul trebuie să facă faţă „provocărilor de securitate şi dezvoltare tot mai complexe, într-o lume haotică şi interconectată”, pledând pentru construirea unui „sistem de guvernanţă globală mai just şi mai echitabil”.

Liderul chinez a invocat „spiritul de la Shanghai” drept fundament pentru consolidarea cooperării şi a cerut aprofundarea schimburilor comerciale şi investiţionale între statele membre.

Summitul reuneşte peste 20 de lideri, între care preşedintele rus Vladimir Putin, premierul indian Narendra Modi, preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi liderul belarus Aleksandr Lukaşenko. Analiştii apreciază că Beijingul foloseşte reuniunea pentru a-şi promova rolul de alternativă la ordinea globală condusă de Statele Unite şi pentru a-şi consolida parteneriatele regionale.