Xi Jinping : Organizaţia de Cooperare de la Shanghai are responsabilităţi sporite pentru pace şi dezvoltare

Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat astăzi că Organizaţia de Cooperare de la Shanghai (SCO) poartă responsabilităţi tot mai mari pentru menţinerea păcii şi stabilităţii regionale şi pentru stimularea dezvoltării diferitelor ţări, într-o lume marcată de incertitudini crescânde şi schimbări accelerate, potrivit agenţiei de presă chinezească Xinhua, de la care menţionpm următoarele.

Xi a făcut aceste remarci la un banchet oferit în portul chinez Tianjin, pentru a întâmpina oaspeţii internaţionali veniţi să participe la Summitul SCO 2025, desfăşurat duminică şi luni.

Înainte de banchet, Xi şi soţia sa, Peng Liyuan, i-au întâmpinat personal pe participanţi.

În discursul său, Xi şi-a exprimat încrederea că, prin eforturile comune ale tuturor părţilor, summitul va fi un succes deplin şi că SCO va juca un rol şi mai important, contribuind la consolidarea unităţii şi cooperării între statele membre, la întărirea forţei Sudului Global şi la progresul civilizaţiei umane.

Fondată la Shanghai în iunie 2001, SCO a crescut de la şase membri fondatori la o familie de 26 de ţări: 10 membri, doi observatori şi 14 parteneri de dialog din Asia, Europa şi Africa.

Cu mari economii emergente şi ţări în curs de dezvoltare precum China, Rusia şi India printre membri, SCO reprezintă aproape jumătate din populaţia mondială şi un sfert din economia globală.

Summitul de la Tianjin este cel mai mare din istoria organizaţiei. Statele membre urmează să adopte documente-cheie, inclusiv strategia de dezvoltare a organizaţiei pentru următorul deceniu.

Este, de asemenea, a doua oară când preşedintele Xi găzduieşte evenimentul, cu participarea liderilor din peste 20 de ţări şi 10 organizaţii internaţionale. Înaintea summitului, Xi a avut mai mult de o duzină de întâlniri bilaterale cu lideri veniţi în Tianjin.

Adresându-se invitaţilor, Xi a subliniat că Tianjin, un oraş deschis şi incluziv, este o zonă-pilot pentru reforma şi deschiderea Chinei şi că găzduirea summitului aici va aduce vitalitate nouă dezvoltării durabile a SCO.

El a afirmat că organizaţia a devenit o forţă importantă în construirea unui nou tip de relaţii internaţionale şi a unei comunităţi cu un viitor comun pentru omenire.

Summitul include cea de-a 25-a reuniune a Consiliului Şefilor de Stat ai SCO, precum şi reuniunea „SCO Plus”, ambele programate pentru luni. Participanţii vor discuta planuri de cooperare şi dezvoltare şi modalităţi de îmbunătăţire a guvernanţei globale, a adăugat Xi.

El şi-a exprimat speranţa că SCO, sub îndrumarea „Spiritului de la Shanghai”, va porni din Tianjin către un viitor şi mai luminos.

După banchet, Xi şi Peng s-au alăturat oaspeţilor la un spectacol artistic.

La eveniment au fost prezenţi înalţi oficiali chinezi, printre care Cai Qi, Wang Yi, Chen Min'er şi Wang Xiaohong.

Înapoi la articolul principal