Xi Jinping organizează o paradă militară cu Putin şi Kim Jong-Un

Preşedintele chinez Xi Jinping va marca miercuri 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial printr-o paradă militară la Beijing, în prezenţa lui Vladimir Putin, Kim Jong-Un şi a altor lideri internaţionali, într-un demers prin care China încearcă să îşi asume rolul de gardian al ordinii postbelice, transmite Financial Times, care afirmă cele ce urmează.

Xi doreşte să sublinieze contribuţia Chinei la victoria aliaţilor şi să îşi consolideze pretenţiile asupra Taiwanului, prezentând ţara drept lider alternativ Statelor Unite în faţa ţărilor în curs de dezvoltare. În discursurile recente, liderul chinez a pledat pentru „multilateralism” şi pentru promovarea unei „perspective corecte” asupra celui de-Al Doilea Război Mondial, conform sursei citate.

Parada va include rachete hipersonice, vehicule autonome şi alte arme de ultimă generaţie, iar prezenţa unor lideri izolaţi de Occident - precum cei din Iran, Myanmar şi Pakistan - este privită ca un mesaj strategic. Analiştii apreciază că, dincolo de dimensiunea internaţională, evenimentul vizează în primul rând publicul intern, demonstrând forţa şi legitimitatea conducerii Partidului Comunist.