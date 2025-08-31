Xi Jinping s-a întâlnit cu premierul vietnamez

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, s-a întâlnit duminică, în oraşul-port Tianjin, cu prim-ministrul Vietnamului, Pham Minh Chinh, potrivit agenţiei de presă chinezească Xinhua, de la care menţionpm următoarele.

Chinh se află în China pentru a participa la Summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO) 2025.

Xi a cerut intensificarea eforturilor pentru implementarea consensului atins de cele două părţi în timpul vizitei sale de stat în Vietnam din aprilie, pentru a obţine rezultate mai substanţiale în cooperarea lor strategică cuprinzătoare.

El a subliniat că China şi Vietnam ar trebui să aibă încredere fermă în propriile căi şi sisteme şi să îşi consolideze solidaritatea şi coordonarea.

China este pregătită să menţină schimburi la nivel înalt cu Vietnamul şi să promoveze împreună cooperarea strategică, a spus Xi, adăugând că ambele părţi ar trebui să stimuleze activ colaborarea în domenii precum conectivitatea, economia digitală şi inteligenţa artificială.

Totodată, Xi a făcut apel ca cele două ţări să îşi întărească coordonarea în plan multilateral pentru a apăra interesele comune ale Sudului Global.

Chinh a afirmat că Vietnamul şi China împărtăşesc interese strategice comune şi sunt „tovarăşi pe calea socialismului”, iar dezvoltarea relaţiilor cu China reprezintă o alegere strategică şi o prioritate de vârf a politicii externe a Vietnamului.

El a adăugat că partea vietnameză este dispusă să consolideze alinierea strategică cu China, să extindă comerţul şi investiţiile, să îmbunătăţească conectivitatea şi să promoveze schimburile interumane.

Premierul vietnamez a subliniat că Vietnamul este încântat să vadă realizările majore ale Chinei în dezvoltare şi contribuţiile sale importante la economia mondială.

La întâlnire au fost prezenţi şi înalţi oficiali chinezi, inclusiv Cai Qi, Wang Yi şi Chen Min'er.

