Xi Jinping s-a întâlnit cu preşedintele Turciei

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, s-a întâlnit duminică, în oraşul-port Tianjin, cu preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, aflat în China pentru a participa la Summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO) 2025, potrivit agenţiei de presă chinezească Xinhua, de la care menţionpm următoarele.

Xi a declarat că China şi Turcia sunt ambele mari puteri emergente, cu un spirit de independenţă, iar dezvoltarea la nivel înalt a relaţiilor bilaterale serveşte intereselor fundamentale ale ambelor ţări, precum şi intereselor comune ale Sudului Global.

El a făcut apel ca cele două state să profite de tendinţele globale de pace, dezvoltare şi cooperare de tip „win-win” şi să colaboreze pentru construirea unui sistem de guvernanţă globală mai echitabil şi mai just.

Menţionând că anul viitor marchează 55 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre China şi Turcia, Xi a spus că această ocazie ar trebui valorificată pentru consolidarea legăturilor bilaterale. Cele două părţi ar trebui să întărească încrederea politică reciprocă, să se sprijine una pe cealaltă în chestiuni ce privesc interesele lor fundamentale şi preocupările majore şi să intensifice cooperarea în domeniul combaterii terorismului şi securităţii.

Xi a adăugat că statele ar trebui să aprofundeze cooperarea practică şi să caute noi oportunităţi în domenii precum energia verde, tehnologia 5G şi biomedicina. De asemenea, a cerut întărirea coordonării în cadrul forumurilor multilaterale pentru a apăra echitatea şi justiţia internaţională.

La rândul său, Erdogan a afirmat că Turcia este pregătită să menţină contacte la nivel înalt cu China, să promoveze cooperarea de calitate înaltă în cadrul Iniţiativei „Belt and Road” şi să întărească parteneriatele în infrastructură şi energie verde pentru a stimula dezvoltarea relaţiilor bilaterale.

El a adăugat că partea turcă doreşte să îşi consolideze cooperarea cu China în cadrul SCO pentru a contribui la dezvoltarea şi prosperitatea regiunii şi a lumii, apreciind totodată poziţia echitabilă a Chinei în privinţa problemei Orientului Mijlociu.

La întâlnire au participat şi înalţi oficiali chinezi, printre care Cai Qi, Wang Yi şi Chen Min'er.

Înapoi la articolul principal