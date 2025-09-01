Xi Jinping şi Narendra Modi reafirmă la Tianjin angajamentul pentru cooperare şi stabilitate globală

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a declarat la întâlnirea bilaterală cu premierul indian Narendra Modi, desfăşurată în marja summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin, că Beijingul şi New Delhi au „responsabilitatea de a aduce beneficii popoarelor lor, de a promova unitatea şi revitalizarea ţărilor în curs de dezvoltare şi de a sprijini progresul societăţii umane”.

„China şi India sunt două vechi civilizaţii orientale, cele mai populate ţări din lume şi membri importanţi ai Sudului Global. (...) Părţile trebuie să continue să privească şi să gestioneze relaţiile chino-indiene dintr-o perspectivă strategică şi pe termen lung, promovând dezvoltarea sănătoasă şi stabilă a relaţiilor bilaterale”, a afirmat Xi.

La rândul său, premierul indian Narendra Modi a subliniat că relaţiile bilaterale au intrat pe o „direcţie pozitivă”, subliniind importanţa cooperării pentru cele 2,8 miliarde de cetăţeni ai celor două state.

„Cooperarea noastră serveşte interesele celor 2,8 miliarde de oameni ai celor două ţări şi contribuie la progresul întregii omeniri. Pe baza încrederii reciproce, a respectului şi coordonării, relaţiile noastre trebuie să continue să se dezvolte constant”, a declarat Modi.

Întâlnirea dintre cei doi lideri vine într-un context regional complex, marcat de rivalităţi, dar şi de încercări de repoziţionare strategică în faţa tensiunilor globale.