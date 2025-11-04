XTB: Amazon urcă pe valul investiţiilor în AI, în timp ce Palantir pierde din încrederea investitorilor

Sezonul raportărilor financiare a adus evoluţii contrastante pe pieţele internaţionale, companiile mature fiind recompensate de investitori, iar cele cu evaluări ridicate, penalizate, potrivit unei analize semnate de Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Amazon a raportat venituri trimestriale de 180,2 miliarde de dolari, peste aşteptări, şi un profit pe acţiune de 1,95 dolari, comparativ cu estimările de 1,57 dolari. Segmentul său de cloud, care a crescut cu 20,2%, a contribuit decisiv la avansul de 9,6% al acţiunilor, compania consolidându-şi poziţia de lider prin investiţii masive, inclusiv în centrul de date AI Rainier, în valoare de 11 miliarde de dolari.

„Amazon îşi apără poziţia de lider pe piaţa de cloud într-un context de competiţie intensă, dar riscul cheltuielilor excesive rămâne ridicat”, notează Claudiu Cazacu. Compania şi-a majorat bugetul anual de investiţii la 125 de miliarde de dolari, peste nivelurile Alphabet şi Microsoft, şi a semnat un acord de 38 de miliarde de dolari cu OpenAI pentru furnizarea de infrastructură Nvidia.

În contrast, Palantir, deşi a raportat venituri mai mari cu 63% şi un profit peste estimări, a pierdut 7,6% înainte de deschiderea bursei, investitorii reacţionând la evaluările foarte ridicate ale companiei. „Deşi rezultatele sunt solide, multiplii actuali sunt greu de justificat, iar piaţa a ales prudenţa”, explică Cazacu.

Potrivit analizei XTB, contrastul dintre Amazon şi Palantir reflectă o repoziţionare a investitorilor spre companii considerate stabile, pe fondul temerilor legate de supraevaluarea titlurilor din sectorul AI.