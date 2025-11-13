XTB: Investitorii continuă să parieze pe AI

Chiar dacă luna octombrie a adus un val de volatilitate pentru pieţele de capital, încrederea în sectorul AI a rămas neclintită, conform comunicatului de presă transmis redacţiei, din care vă relatăm. Astfel, alegerea preferată a românilor în această lună a fost producătorul de componente pentru centrele de date Astera Labs (ALAB.US). Compania a avut rezultate bune în acest an, chiar dacă ultimele două luni au fost dificile, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Acordurile încheiate între alte companii de inteligenţă artificială au generat îngrijorări cu privire la concurenţa pentru soluţiile de conectivitate pentru centrele de date ale Astera Labs. Acţiunile au scăzut brusc la jumătatea lunii octombrie, o posibilă reacţie la un acord privind inteligenţa artificială între AMD şi Oracle. O situaţie anterioară similară între Nvidia şi Intel a provocat scăderea acţiunilor în septembrie.

Astera Labs a devenit o companie prezentă în discuţiile referitoare la dezvoltarea inteligenţei artificiale. Este un producător de componente necesare pentru centrele de date AI şi cloud de astăzi, anume retimere PCIe/CXL, module de cabluri inteligente, module de cabluri Ethernet, plus suita de software COSMOS pentru gestionarea legăturilor şi a flotelor de hardware. Este o companie „tânără”, devenind publică de puţin timp. Astfel, oferta publică iniţială (IPO) a avut loc în martie 2024. În ultimele 12 luni, compania a înregistrat un avans de 74%, în timp ce de la începutul anului randamentul propus este de aproximativ 19%. Comparativ, indicele S&P 500 a avansat cu 14,50% în ultimul an şi cu 16,50% de la începutul anului, în timp ce indicele tehnologic Nasdaq înregistrează o creştere anuală de 21,2% şi de aproximativ 20% de la începutul anului, a continuat Radu Puiu.

Această creştere reflectă cererea pentru infrastructura AI şi o serie de rezultate trimestriale solide. Veniturile din al treilea trimestru al anului 2025 a înregistrat o creştere de 104% faţă de anul precedent, ajungând la 230,6 milioane de dolari. Preţul acţiunilor a fost alimentat de un val de optimism, stimulat de depăşirea estimărilor privind profitul şi de achiziţia aiXscale Photonics de către Astera, care consolidează poziţia companiei în dezvoltarea centrelor de date bazate pe AI.

Astera Labs se află într-o fază de creştere accelerată: veniturile pe întreg anul 2024 au crescut cu 242%, ajungând la 396,3 milioane de dolari, iar în al treilea trimestru vânzările au avansat cu 104% faţă de anul trecut, ajungând la 230,6 milioane de dolari. Estimările pentru al patrulea trimestru 2025 indică venituri cuprinse între 245 şi 253 de milioane de dolari, sugerând un ritm de creştere anual de peste 60%.

Analiştii de pe Wall Street sunt optimişti în privinţa Astera Labs, plasând un rating „Strong Buy” şi ţinte de preţ în intervalul 150-200 de dolari (deşi unii analişti văd un risc de scădere faţă de nivelul actual de preţ). Aproximativ 60% din acţiuni sunt deţinute de instituţii, dovadă a convingerii profesioniştilor. Ultimul raport privind veniturile a determinat o creştere de 6% după închiderea bursei, demonstrând cât de dornici sunt investitorii de surprize pozitive, chiar şi în contextul macroeconomic incert cu care se confruntă sectorul semiconductorilor în general.

Astera Labs profită de explozia cheltuielilor pentru centrele de date AI, înregistrând o creştere impresionantă atât a vânzărilor, cât şi a profiturilor. Prima de preţ ridicată reflectă speranţe mari, susţinute de produse unice, finanţe solide şi achiziţii oportuniste.

Există multe riscuri legate de concurenţa acerbă, obstacolele de integrare şi natura instabilă a evaluărilor tehnologice. Pentru investitorii pe termen lung care doresc expunere la infrastructura AI, Astera Labs ar putea fi atractivă în cazul unei retrageri majore.

Bilanţul companiei rămâne puternic, cu 1,13 miliarde de dolari în numerar şi datorii reduse, susţinând continuarea cercetării şi dezvoltării. În ciuda preţului ridicat, aceasta are o execuţie impecabilă, o linie de produse diversificată şi o poziţie de lider în ecosistemele de reţele AI deschise, ceea ce o face unul dintre cei mai strategici jucători de pe piaţa infrastructurii AI.

Transformarea Astera de la furnizor de componente la furnizor de soluţii complete de conectivitate reflectă trecerea industriei către infrastructura AI 2.0, o perioadă caracterizată de ecosisteme deschise la scară largă. Soluţia de conectivitate inteligentă Astera, care include siliciu, hardware şi software, denumită COSMOS, a poziţionat compania ca furnizor de nivel 1 pentru hyperscaleri, pe calea către o arhitectură comună, multi-furnizor.

Cu toate acestea, acest avantaj poate fi explicat în contextul punctelor forte structurale ale Astera Labs, care are o marjă operaţională de peste 40%, o creştere a veniturilor de trei cifre şi o gamă de produse care include Scorpio X precum şi interconectări optice, ceea ce creşte piaţa totală pe care o poate aborda.

„Rezultatele demonstrează cererea tot mai ridicată pentru portofoliul de produse al Astera Labs, care include retimere Aries, comutatoare fabric Scorpio şi module de cablu inteligent Ethernet Taurus. Comutatoarele Scorpio, în special, au avut rezultate bune pentru companie. Acestea au depăşit 10% din veniturile totale în al doilea trimestru al anului 2025, devenind astfel produsul cu cea mai rapidă creştere din istoria companiei”, a încheiat Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.