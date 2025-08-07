Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

XTB: Tarifele impuse Elveţiei de Trump pun presiune pe francul elveţian şi pot influenţa cursul leului

A.B.
Macroeconomie / 7 august, 18:38

XTB: Tarifele impuse Elveţiei de Trump pun presiune pe francul elveţian şi pot influenţa cursul leului

Taxele vamale de 39% anunţate de administraţia Trump pentru importurile din Elveţia au fost primite cu stupoare la Berna şi ar putea avea efecte importante asupra economiei elveţiene şi asupra monedelor europene, inclusiv asupra leului românesc, potrivit unei analize XTB semnate de Claudiu Cazacu, consultant de strategie.

În timp ce tarifele propuse pentru Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud au fost reduse la 15%, în cazul Elveţiei măsura a fost înăsprită faţă de nivelul anterior de 31%, în ciuda eforturilor preşedintei confederaţiei Karin Keller-Sutter de a negocia o retragere a deciziei la Washington. Impactul estimat pentru economia elveţiană ar fi de 0,2-0,3% din PIB, însă dacă industria farmaceutică - dominată de Roche şi Novartis - ar fi vizată în viitor, pierderile s-ar putea ridica la 1-2% din PIB.

Produsele cele mai afectate de tarifele actuale sunt ceasurile, echipamentele medicale şi ciocolata. Aurul şi medicamentele sunt, deocamdată, excluse, dar Trump a avertizat că intenţionează să majoreze treptat tarifele în următorii doi ani până la 250%, inclusiv pentru sectorul farma.

În acest context, Banca Naţională a Elveţiei (SNB) ar putea fi nevoită să reacţioneze prin deprecierea francului sau chiar reintroducerea dobânzilor negative, în condiţiile în care inflaţia a urcat la 0,2% anualizat în iulie. SNB a renunţat recent la calificativul de „franc supraevaluat”, sugerând o mai mare flexibilitate pentru intervenţii valutare.

Pentru leul românesc, o eventuală depreciere a francului elveţian ar putea duce la o apreciere uşoară, care ar favoriza românii cu împrumuturi în franci, dar ar putea afecta exportatorii. De la începutul anului, leul a pierdut 1,7% faţă de franc. O corecţie a francului ar putea recupera această pierdere şi chiar aduce câştiguri în termeni de curs.

Pe fondul incertitudinilor tarifare, autorităţile elveţiene ar putea opta pentru o depreciere moderată, fără a atrage represalii suplimentare din partea SUA, notează Claudiu Cazacu. O intervenţie agresivă ar risca etichetarea Elveţiei ca „manipulator valutar”, ceea ce ar complica şi mai mult relaţiile comerciale şi financiare bilaterale.

Pentru România, Elveţia este un partener de export important: în 2024, valoarea exporturilor româneşti s-a ridicat la 1,5 miliarde de dolari, în principal produse farmaceutice şi echipamente industriale şi electrice.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 august

Citeşte Ziarul BURSA din 07 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 august
Ediţia din 07.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0736
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3461
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8110
Gram de aur (XAU)Gram de aur471.9649

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb