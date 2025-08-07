XTB: Tarifele impuse Elveţiei de Trump pun presiune pe francul elveţian şi pot influenţa cursul leului

Taxele vamale de 39% anunţate de administraţia Trump pentru importurile din Elveţia au fost primite cu stupoare la Berna şi ar putea avea efecte importante asupra economiei elveţiene şi asupra monedelor europene, inclusiv asupra leului românesc, potrivit unei analize XTB semnate de Claudiu Cazacu, consultant de strategie.

În timp ce tarifele propuse pentru Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud au fost reduse la 15%, în cazul Elveţiei măsura a fost înăsprită faţă de nivelul anterior de 31%, în ciuda eforturilor preşedintei confederaţiei Karin Keller-Sutter de a negocia o retragere a deciziei la Washington. Impactul estimat pentru economia elveţiană ar fi de 0,2-0,3% din PIB, însă dacă industria farmaceutică - dominată de Roche şi Novartis - ar fi vizată în viitor, pierderile s-ar putea ridica la 1-2% din PIB.

Produsele cele mai afectate de tarifele actuale sunt ceasurile, echipamentele medicale şi ciocolata. Aurul şi medicamentele sunt, deocamdată, excluse, dar Trump a avertizat că intenţionează să majoreze treptat tarifele în următorii doi ani până la 250%, inclusiv pentru sectorul farma.

În acest context, Banca Naţională a Elveţiei (SNB) ar putea fi nevoită să reacţioneze prin deprecierea francului sau chiar reintroducerea dobânzilor negative, în condiţiile în care inflaţia a urcat la 0,2% anualizat în iulie. SNB a renunţat recent la calificativul de „franc supraevaluat”, sugerând o mai mare flexibilitate pentru intervenţii valutare.

Pentru leul românesc, o eventuală depreciere a francului elveţian ar putea duce la o apreciere uşoară, care ar favoriza românii cu împrumuturi în franci, dar ar putea afecta exportatorii. De la începutul anului, leul a pierdut 1,7% faţă de franc. O corecţie a francului ar putea recupera această pierdere şi chiar aduce câştiguri în termeni de curs.

Pe fondul incertitudinilor tarifare, autorităţile elveţiene ar putea opta pentru o depreciere moderată, fără a atrage represalii suplimentare din partea SUA, notează Claudiu Cazacu. O intervenţie agresivă ar risca etichetarea Elveţiei ca „manipulator valutar”, ceea ce ar complica şi mai mult relaţiile comerciale şi financiare bilaterale.

Pentru România, Elveţia este un partener de export important: în 2024, valoarea exporturilor româneşti s-a ridicat la 1,5 miliarde de dolari, în principal produse farmaceutice şi echipamente industriale şi electrice.