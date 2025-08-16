Zaharova: ”Mass-media occidentală se află acum într-o stare de frenezie”

Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o ”nebunie completă”, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu covorul roşu, potrivit news.ro.

„Mass-media occidentală, care relata până acum că Rusia se află în izolare, se află acum într-o stare de frenezie totală din cauza întâlnirii preşedintelui rus Vladimir Putin cu omologul său american Donald Trump în Statele Unite”, a declarat purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de TASS.

Comentând întâlnirea din Alaska a celor doi lideri, ea a scris pe Telegram: „Mass-media occidentală se află într-o stare ce poate fi descrisă drept frenezie, transformându-se într-o nebunie completă: timp de trei ani au relatat că Rusia este izolată, iar astăzi au văzut covorul roşu, întins pentru a-l primi pe preşedintele rus în Statele Unite”, a spus diplomata.

Donald Trump i-a oferit vineri lui Vladimir Putin o revenire coregrafiată pe scena internaţională - cu covor roşu, survol de avioane de luptă şi o amabilitate aproape demonstrativă, relatează AFP.

Puţin după ora locală 11.00 (22.00, ora României), la baza Elmendorf-Richardson, în Alaska, sub un cer gri, preşedintele american şi preşedintele rus au coborât din avioane.

Donald Trump a aplaudat, foarte scurt, atunci când Vladimir Putin înainta către el, pe un covor roşu desfăşurat pe pistă.

Cei doi au dat apoi mâna energic, zâmbind şi cel mai probabil au schimbat amabilităţi - jurnaliştii nu au putut să-i audă.

Donald Trump l-a bătut cu palma pe mână pe invitatul său.