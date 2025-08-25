Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Zalujnîi a refuzat să răspundă apelului lui JD Vance, preferând să rămână loial lui Zelenski

A.B.
Internaţional / 25 august, 16:15

Zalujnîi a refuzat să răspundă apelului lui JD Vance, preferând să rămână loial lui Zelenski

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a încercat să ia legătura cu fostul comandant al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, însă acesta a refuzat să răspundă, alegând să îşi menţină loialitatea faţă de preşedintele Volodimir Zelenski, scrie The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.

Potrivit surselor, echipa lui Vance a apelat la mai multe canale diplomatice pentru a-i face o propunere politică lui Zalujnîi, devenit ambasador la Londra după ce a fost înlocuit de la conducerea armatei în februarie 2024. Generalul a respins însă discuţiile, preferând să evite orice semnal de distanţare faţă de Zelenski, în ciuda popularităţii sale crescânde.

Zalujnîi a primit de-a lungul timpului diverse propuneri din partea unor emisari politici şi oameni de afaceri, inclusiv din partea fostului consilier al lui Donald Trump, Paul Manafort, dar le-a refuzat. „Dacă decid să intru în politică, vei afla primul, în particular”, i-ar fi transmis el lui Andrii Iermak, şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev.

În prezent, generalul rămâne cea mai de încredere personalitate publică din Ucraina, cu 73% încredere potrivit unui sondaj Rating din iulie, faţă de 67% pentru Zelenski. Un sondaj publicat recent de Ukrainska Pravda arată însă că Zelenski ar câştiga în continuare alegerile prezidenţiale, cu 31% din voturi, urmat de Zalujnîi cu 25%.

Deşi Ucraina nu poate organiza alegeri sub legea marţială, scenariul unei candidaturi Zalujnîi continuă să fie subiect de speculaţie politică, alimentat de sprijinul public constant pe care acesta îl are.

Opinia Cititorului ( 12 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 16:28)

    E semn bun, incearca si altii mai de mult,

    lumea civilizata cauta solutii sa scape de virusul ucigas de la kiev care e un mare pericol pentru pacea mondiala, dupa modul in care Zelenskjy isi distruge tara si poporul numai ca sa si scape pielea manjita, el nu s ar da inapoi sa declanseze chiar si un razboi nuclear in Europa  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 16:41)

      excrocii incearca sa dezbine Ucraina ca sa o ia pe bucati ca vulturii.

      Ucrainienii sunt uniti. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 16:43)

      „Zelenski nu are absolut nicio șansă de câștig, dacă alegerile nu sunt fraudate. Iar Zalujnii are șanse mult mai mari”

      Putin

      si acum vance catelul lui putin 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 16:56)

      daca nu si vine in fire Zelenskjy va fi lichidat/aruncat la lada de gunoi ca ultima gioarsa, se strange latul rău de tot, dar cu imbecilitatea si obraznicia caracteristica nu isi da seama ca e urât de toti ca asasin si autor de genocid, n are cum sa scape ca asemenea specimen n a mai existat in istoria planetei

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 16:59)

      tu esti catelul lui Zelea iti pute zgarda de la un km de la latrina kievista

      beeehhhhhh 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de wes în data de 25.08.2025, 16:57)

    alta trf MISix ca drogatu

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 16:59)

    A man for all seasons

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 17:03)

    I ar raspunde el cu drag lui Vance dar probabil ca e deja in beci la kiev dupa gratii, il bat securistii zinic ca si pe altii nu rezista o saptamana,

    dar nu i nimic, va fi gasit altul, oricine e mai bun decat blestemul drogat actual cazut pe capul ucrinienilor saracii ce sufera ei de la acest criminal josnic 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 4.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
      (mesaj trimis de wes în data de 25.08.2025, 17:05)

      e sub protectia MISix, ca drogatu; si cu poze in Vogue, bineinteles

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      4.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 4.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 17:07)

      drogatul va fi lichidat, e singura cale, nici mama lui MISix nu l mai scapa :-)))

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      4.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 4.2)
      (mesaj trimis de wes în data de 25.08.2025, 17:08)

      fuge inainte

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 17:05)

    Deci e clar ca actorasul e in vizor, restul va decurge conform planului

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

