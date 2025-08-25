Zalujnîi a refuzat să răspundă apelului lui JD Vance, preferând să rămână loial lui Zelenski

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a încercat să ia legătura cu fostul comandant al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, însă acesta a refuzat să răspundă, alegând să îşi menţină loialitatea faţă de preşedintele Volodimir Zelenski, scrie The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.

Potrivit surselor, echipa lui Vance a apelat la mai multe canale diplomatice pentru a-i face o propunere politică lui Zalujnîi, devenit ambasador la Londra după ce a fost înlocuit de la conducerea armatei în februarie 2024. Generalul a respins însă discuţiile, preferând să evite orice semnal de distanţare faţă de Zelenski, în ciuda popularităţii sale crescânde.

Zalujnîi a primit de-a lungul timpului diverse propuneri din partea unor emisari politici şi oameni de afaceri, inclusiv din partea fostului consilier al lui Donald Trump, Paul Manafort, dar le-a refuzat. „Dacă decid să intru în politică, vei afla primul, în particular”, i-ar fi transmis el lui Andrii Iermak, şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev.

În prezent, generalul rămâne cea mai de încredere personalitate publică din Ucraina, cu 73% încredere potrivit unui sondaj Rating din iulie, faţă de 67% pentru Zelenski. Un sondaj publicat recent de Ukrainska Pravda arată însă că Zelenski ar câştiga în continuare alegerile prezidenţiale, cu 31% din voturi, urmat de Zalujnîi cu 25%.

Deşi Ucraina nu poate organiza alegeri sub legea marţială, scenariul unei candidaturi Zalujnîi continuă să fie subiect de speculaţie politică, alimentat de sprijinul public constant pe care acesta îl are.