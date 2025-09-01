Zeci de nave ale Global Sumud Flotilla către Fâşia Gaza s-au întors în portul Barcelona

Zeci de vapoare ale ”Global Sumud Flotilla” - ”sumud” înseamnă ”rezistenţă” în arabă - care au plecat duminică de la Barcelona către Fâşia Gaza cu ajutor umanitar şi sute de activişti propalestinieni între care se află şi suedeza Greta Thunberg, s-au întors în portul de plecare, din cauza unor rafale violente de vânt pe marea Mediterană, anunţă luni organizatorii, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

Această nouă flotilă se prezintă drept ”cea mai mare misiune civică navală reaizată vreodată”.

”Din cauza unor condiţii meteorologice periculoase, am făcut o încercare pe mare şi am revenit în port pentru a lăsa furtuna să treacă. Acest lucru a antrenat o întârziere a plecării noastre, pentru a evita complicaţii cu vapoare mai mici”, anunţă într-un comunicat Global Sumud Flotilla, fără să precizeze când au revenit vapoarele în portul Barcelona.

”Am luat această decizie pentru a privilegia securitatea şi starea de bine a tuturor participanţilor şi a asigura succesul misiunii noastre”, se arată în comunicat.

Potrivit mai multor publicaţii spaniole, organizatorii urmează să se reunească luni pentru a decide cu privire la reluarea misiunii.

Aproximativ 20 de vapoare au plecat din barcelona duminică, cu scopul de a ”deschide un coridor umanitar şi a pune capăt genocidului în curs la poporului palestinian” în Războiul din Fâşia Gaza.

Între activişti din zeci de ţări se află activista ecologistă Greta Thunberg, actorii irlandez Liam Cunningham şi spaniol Eduard Fernandez, aleşi europeni şi personalităţi publice, precum fosta primăriţă a Barcelonei Ada Colau.

Navele Global Sumud Flotilla preconizau să ajungă în Fâşia Gaza la mijlocul lui septembrie, cu ajutoare umanitare, după blocarea a două tentative de către Israel, în iunie şi iulie.

ONU a decarat foametea în Fâşia Gaza, vaertizând că aproximativ 500.000 de persoane se află într-o situaţie ”catastrofală”.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de un atac al Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie 2023, care a antrenat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Campania de represalii a Israelului în Fâşia Gaza s-a soldat cu 63.459 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas, ale cărui date sunt considerate fiabile de către ONU.