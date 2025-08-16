Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Zelenski: ”Trebuie obţinută o pace reală, nu doar o nouă pauză între invaziile ruseşti”

S.B.
Internaţional / 16 august, 15:19

Zelenski: ”Trebuie obţinută o pace reală, nu doar o nouă pauză între invaziile ruseşti”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un nou mesaj publicat pe platforma de socializare X, că, după o convorbire cu Donald Trump, acesta şi-a coordonat mai mult poziţiile cu liderii europeni privind paşii necesari pentru încheierea războiului, potrivit news.ro.

”Poziţiile sunt clare. Trebuie obţinută o pace reală, una care să fie de durată, nu doar o nouă pauză între invaziile ruseşti”, a scris Zelenski.

El a subliniat că ”uciderile trebuie să înceteze cât mai curând posibil, focul trebuie să se oprească atât pe câmpul de luptă, cât şi în aer, precum şi asupra infrastructurii portuare. Toţi prizonierii de război şi civilii ucraineni trebuie eliberaţi, iar copiii răpiţi de Rusia trebuie să fie aduşi acasă”.

Zelenski a menţionat că mii de ucraineni rămân în captivitate şi a insistat că presiunea asupra Rusiei trebuie menţinută atâta timp cât ”agresiunea şi ocupaţia continuă”.

Referindu-se la discuţia cu Trump, liderul ucrainean a precizat: ”Am spus că sancţiunile trebuie consolidate dacă nu are loc o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite un sfârşit onest al războiului. Sancţiunile sunt un instrument eficient.”

”Securitatea trebuie garantată în mod fiabil şi pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât şi a Statelor Unite. Toate problemele importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucrainei, iar nicio chestiune, în special cea teritorială, nu poate fi decisă fără Ucraina”, a mai spus Zelenski.

În încheiere, acesta a mulţumit partenerilor occidentali, subliniind că declaraţia recentă a liderilor europeni ”întăreşte poziţia Ucrainei” şi că ”lucrăm în continuare împreună - europeni, americani şi toţi cei din lume care vor pace şi stabilitate în relaţiile internaţionale”.

Opinia Cititorului ( 4 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 16:36)

    Pacea se obtine cand Zelea capituleaza si indeplineste pana la ultima virgula cerintele Rusiei. Daca nu, distrugerea Ucrainei continua.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 16:48)

      foarte crestineste domnu haurist rusofil

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 16:41)

    Mujicii inapoi in barlogurile lor pline de rahat

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 16:52)

    beggars can't be choosers.

    deja incepe sa para ca il intereseaza mai mult ramanerea la putere decat soarta Ucrainei(care ar putea dispare cu totul de pe harta, dc continua razboiul). 

