Zelenski: „Documentul privind garanţiile de securitate din partea SUA este complet pregătit”

Un document al SUA privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit, iar Kievul aşteaptă data şi locul semnării acestuia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

„Pentru noi, garanţiile de securitate sunt în primul rând garanţii de securitate din partea Statelor Unite. Documentul este 100% gata şi aşteptăm ca partenerii noştri să confirme data şi locul în care îl vom semna”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă în timpul unei vizite la Vilnius, capitala Lituaniei, citat de sursa amintită.

Zelenski a mai transmis că, după confirmarea locaţiei, urmează ca documentul să fie trimis pentru ratificare la Congresul SUA şi parlamentul ucrainean, a informat Reuters.