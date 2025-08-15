Zelenski acuză Rusia că atacă Ucraina înaintea summitului Trump - Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia a continuat vineri atacurile asupra Ucrainei, chiar înaintea summitului dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, conform Reuters, care afirmă cele ce urmează.

„În ziua negocierilor, ei ucid şi oameni. Şi asta spune multe. Războiul continuă tocmai pentru că nu există niciun ordin şi niciun indiciu că Moscova se pregăteşte să pună capăt acestui război”, a transmis Zelenski pe Telegram.

Liderul ucrainean a declarat că „se bazează” pe Trump pentru a pune capăt conflictului şi a subliniat că întâlnirea din Alaska ar trebui să deschidă calea către o „pace justă” şi să conducă la discuţii trilaterale între Ucraina, Statele Unite şi Rusia, conform sursei citate.

Zelenski a anunţat totodată trimiterea de întăriri în estul Ucrainei, unde forţele ruse avansează spre oraşul-garnizoană Dobropilia, precizând că acestea „înregistrează pierderi grele” în încercarea de a obţine avantaje politice înaintea summitului.