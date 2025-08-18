Zelenski acuză Rusia de atacuri „demonstrative şi cinice” înaintea discuţiilor de la Casa Albă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat luni Rusia că a lansat atacuri „demonstrative şi cinice” chiar înaintea întâlnirilor de la Casa Albă, transmite Sky News, de la care relatăm cele ce urmează.

„Toată lumea caută pacea demnă şi securitatea adevărată, iar în acest moment, ruşii atacă Harkov, Zaporijie, regiunea Sumi şi Odesa, distrugând clădiri rezidenţiale şi infrastructura civilă”, a scris Zelenski pe reţelele de socializare. „Ruşii ucid în mod deliberat oameni, în special copii.”

Potrivit liderului ucrainean, şapte persoane au fost ucise în Harkov, inclusiv o fetiţă de un an şi jumătate, iar alte trei victime au fost raportate în Zaporijie. Cel puţin 20 de persoane au fost rănite în urma atacurilor, scrie sursa citată.

„Maşina de război rusă continuă să distrugă vieţi în ciuda tuturor”, a adăugat Zelenski, subliniind că Vladimir Putin „va comite crime demonstrative pentru a menţine presiunea asupra Ucrainei şi Europei, precum şi pentru a umili eforturile diplomatice”.

În acest context, preşedintele Ucrainei a reiterat apelul la sprijin internaţional: „Tocmai de aceea solicităm ajutor pentru a pune capăt crimelor.”