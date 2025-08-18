Zelenski afirmă că Ucraina este pregătită să găsească o soluţie diplomatică pentru încheierea războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu preşedintele american Donald Trump, că Ucraina este pregătită să găsească „o cale diplomatică” pentru a pune capăt războiului declanşat de Rusia, relatează CNN.

Întrebat dacă Kievul este dispus să „redeseneze hărţile” într-un acord de pace sau să continue sacrificiile pe front, Zelenski nu a răspuns direct, dar a lăudat eforturile administraţiei Trump de a opri războiul.

„Trebuie să oprim acest război, să oprim Rusia. Şi avem nevoie de sprijinul partenerilor noştri americani şi europeni”, a spus liderul ucrainean, amintind de atacurile zilnice lansate de Rusia, inclusiv cel mortal asupra Harkovului în noaptea precedentă.

El a adăugat că susţine ideea unei întâlniri trilaterale între el, Donald Trump şi Vladimir Putin, pentru a încerca să ajungă la o soluţie de pace.