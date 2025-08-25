Zelenski anunţă noi discuţii cu SUA privind un eventual summit cu Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni noi întâlniri cu emisarul preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, urmate la sfârşitul săptămânii de o reuniune între delegaţiile ucraineană şi americană, pentru evaluarea situaţiei înaintea unor posibile negocieri de pace cu Rusia, transmite presa internaţională.

Obiectivul este de a „realiza pregătiri cu privire la posibilitatea unei viitoare întâlniri cu partea rusă”, a spus Zelenski la Kiev, în conferinţa de presă comună cu premierul norvegian Jonas Gahr Store.

„După aceasta, aş dori să înţeleg de la partea americană dacă ruşii sunt pregătiţi (pentru o întâlnire) şi în ce format. Şi anume dacă ruşii sunt pregătiţi pentru formatul care a fost propus în SUA şi a fost susţinut de Ucraina în prezenţa liderilor europeni: o întâlnire bilaterală şi apoi una trilaterală”, a adăugat Zelenski, referindu-se la o posibilă întrevedere cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Summitul din 15 august dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, s-a încheiat fără rezultate concrete, deşi ambii au vorbit despre „progrese” către o soluţionare negociată a conflictului. Ulterior, Trump l-a primit la Casa Albă pe Zelenski şi pe mai mulţi lideri europeni, întâlnire pe care a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin, anunţând apoi intenţia de a organiza mai întâi un summit bilateral Putin-Zelenski şi ulterior unul trilateral.

Între timp, Moscova a transmis prin ministrul de externe Serghei Lavrov că „nu există încă niciun plan” pentru o întâlnire Putin-Zelenski, acuzând partea ucraineană că respinge compromisurile propuse. Zelenski, la rândul său, acuză Rusia că blochează organizarea summitului şi cere noi sancţiuni împotriva Kremlinului.

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni va şti dacă sunt posibile progrese: „o ură imensă” există între Putin şi Zelenski, a spus el, promiţând că va decide dacă impune „sancţiuni masive” Rusiei sau abandonează eforturile de mediere, lăsând conflictul „problema voastră”.