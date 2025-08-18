Zelenski cere „presiune comună” asupra Rusiei şi o nouă arhitectură de securitate

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat luni, într-un mesaj publicat pe platforma X, că obiectivul principal al Kievului este obţinerea unei păci „fiabile şi durabile” atât pentru Ucraina, cât şi pentru întreaga Europă.

„Înţelegem că nu ar trebui să ne aşteptăm ca Putin să renunţe voluntar la agresiune şi la noile tentative de cucerire. De aceea, presiunea trebuie să funcţioneze şi trebuie să fie o presiune comună - din partea Statelor Unite şi a Europei, şi din partea tuturor celor care respectă dreptul la viaţă şi ordinea internaţională”, a scris Zelenski.

Liderul ucrainean a mulţumit partenerilor internaţionali pentru sprijin şi a precizat că, împreună cu liderii Finlandei, Regatului Unit, Italiei, Comisiei Europene şi secretarul general al NATO, şi-a coordonat poziţiile înaintea întâlnirii de la Washington cu preşedintele american Donald Trump.

„Ucraina este pregătită pentru un armistiţiu real şi pentru stabilirea unei noi arhitecturi de securitate. Avem nevoie de pace”, a subliniat Zelenski.