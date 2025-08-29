Zelenski cere intensificarea presiunilor asupra lui Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut intensificarea presiunilor asupra liderului rus Vladimir Putin, după atacul din noaptea de joi asupra Kievului, soldat cu cel puţin 23 de morţi, relatează AFP.

Într-o videoconferinţă cu liderii europeni, Zelenski a subliniat că, în ciuda întâlnirii sale cu Donald Trump din 15 august la Alaska, „Putin nu a făcut ceea ce a spus” şi a insistat că este momentul „să acţionăm şi să transmitem un semnal puternic”. Preşedintele ucrainean a subliniat necesitatea menţinerii presiunii pentru o întâlnire între Ucraina şi Rusia, pe care Putin ar fi acceptat-o după vizita sa la Anchorage.

Atacul nocturn din Kiev, soldat cu 23 de morţi, inclusiv patru copii, şi aproximativ 50 de răniţi, a provocat indignare în Europa. Ambasadele UE şi Regatului Unit din capitala ucraineană au fost avariate, iar ambasadorii ruşi au fost convocaţi la Bruxelles şi Londra.

Donald Trump s-a declarat „nemulţumit, dar nesurprins” de atacuri, iar emisarul său pentru Ucraina, Keith Kellogg, le-a catalogat drept „atacuri teribile” care ameninţă pacea pe care SUA încearcă să o obţină. În paralel, Washingtonul a aprobat vânzarea a 3.350 de rachete cu rază lungă de acţiune şi echipamente conexe către Ucraina, în valoare de 825 de milioane de dolari.

Zelenski a criticat Moscova pentru continuarea atacurilor şi a cerut impunerea de noi sancţiuni, solicitând sprijin ferm din partea partenerilor Kremlinului, precum China şi Ungaria. El a arătat că Rusia ocupă 20% din teritoriul Ucrainei şi a descris situaţia din estul Kievului, unde mai multe clădiri rezidenţiale au fost distruse.

În atacul nocturn, forţele ruse au lansat 598 de drone şi 31 de rachete, potrivit Forţelor Aeriene ucrainene. Ursula von der Leyen a acuzat Moscova că „terorizează” Ucraina şi a cerut lui Putin să participe la negocieri, iar liderii europeni şi occidentali au condamnat atacurile ca fiind „cruzime extremă”.

Rusia a declarat că rămâne interesată de negocieri, dar va continua bombardamentele până la atingerea „obiectivelor” sale.

În contextul negocierilor de pace, Ucraina solicită garanţii de securitate care să descurajeze Kremlinul, în timp ce Rusia cere cedarea a patru regiuni parţial ocupate, plus Crimeea, şi renunţarea la aderarea la NATO, cerinţe considerate inacceptabile de Kiev.