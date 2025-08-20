Zelenski denunţă noi atacuri nocturne ruse în Doneţk, Cernihiv şi Poltava

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunţă miercuri un atac cu dronă în rregiunea Sumî, soldat cu cel puţin 14 răniţi, şi la un centru de distribuţie a gazelor naturale în Odesa, potrivit news.ro.

”La Kostiantînivka, în oblastul Doneţk, un atac cu rachetă a avariat mai multe imobile, iar cel puţin trei persoane sunt în continuare blocate sub dărâmături”, acuză Zelenski.

Şeful statului ucrainean deplânge bombardamente la Cernihiv, Harkov şi Poltava.

”Toate aceste atacuri demonstrative confirmă nevoia de a creşte presiunile împotriva Moscovei, de a impune noi sancţiuni şi tace, atât timp cât diplomaţia nu funcţionează complet”, scrie pe Telegram preşedintele ucrainean.

El subliniază din nou necesitatea unor ”garanţii de securitate” în favoarea Kievului.

Forţele Aeriene ucrainene acuză Rusia de atacuri cu 93 de drone de atac de tip Shahed şi alte de alte tipuri şi cu o rachetă de tip Iskander-M.

Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 62 de drone şi o rachetă în nordul şi estul ţării, anunţă pe Telegram Forţele Aeriene ucrainene.

Impacturi de dronă şi rachetă au avut loc în 20 de zone în Ucraina.

La Sumî, procuratura regională a anunţat că 14 persoane - inclusiv doi copii - au fost rănite într-un atac rus la Ohtîrka.

Un bilanţ anterior anunţa 12 răniţi.

Ministeru rus al Apărării anunţă, la rândul său, apărarea aeriană rusă că a ”interceptat şi distrus 42 de drone ucrainene cu aripă fixă” în noaptea de marţi spre miercuri.

În total 14 drone au fost interceptate deasupra regiunii Voronej, opt deasupra regiunii Tambov, şapte în Kursk şi cinci în Rostov, precizează pe Telegram ministerul.