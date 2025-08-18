Zelenski i-a arătat lui Trump harta frontului, iar discuţiile teritoriale au fost amânate

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a arătat luni lui Donald Trump detalii de pe harta câmpului de luptă din Ucraina, subliniind importanţa garanţiilor de securitate.

„Am discutat despre puncte foarte sensibile. Primul dintre acestea este garanţiile de securitate. Securitatea în Ucraina depinde de Statele Unite, de dumneavoastră şi de acei lideri care sunt alături de noi în inimile noastre”, a declarat Zelenski la Casa Albă, în prezenţa liderilor europeni.

El a precizat că subiectul teritoriilor va fi lăsat pentru o viitoare reuniune trilaterală cu Trump şi Vladimir Putin: „Este foarte important ca toate aspectele sensibile, teritoriale etc., să fie discutate la nivel de lideri. Preşedintele Trump va încerca să organizeze o astfel de reuniune.”

„I-am arătat preşedintelui multe detalii despre câmpul de luptă, pe hartă. Mulţumesc pentru hartă, apropo”, a adăugat Zelenski.