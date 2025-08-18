Zelenski i-a înmânat lui Trump o scrisoare din partea Primei Doamne a Ucrainei pentru Melania Trump

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a oferit luni preşedintelui american Donald Trump o scrisoare din partea soţiei sale, adresată Melaniei Trump, relatează CNN.
„Soţia mea, Prima Doamnă a Ucrainei, mi-a dat scrisoarea. Nu e pentru dumneavoastră, ci pentru soţia dumneavoastră”, a spus Zelenski, stârnind zâmbete în încăpere.
Tot în Biroul Oval, liderul ucrainean i-a mulţumit lui Trump pentru „eforturile personale” de a opri războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 20:39)
Santem intr in lac de lacrimi